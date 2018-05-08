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Жителям Десеновского расскажут о славянской письменности
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Жителям Десеновского расскажут о славянской письменности 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В библиотеке №263 поселка Ватутинки 11 мая пройдет мероприятие, посвященное Дню славянской письменности. Его организуют при поддержке сотрудников читальни №260.
— Мы подготовили интересную и увлекательную программу для гостей библиотеки. Мероприятие начнется с небольшой лекции об истории письменности, первых документах и книгах славян. После для гостей выступят участники театрального кружка «Чародеи» с постановкой, — рассказала заведующая библиотекой №260 Надежда Тетенова.
Она добавила, что все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Азбука по бересте».
Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.
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