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Власти отреагировали на инициативу самарского художника, посадившего картошку в дорожных ямах
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Власти отреагировали на инициативу самарского художника, посадившего картошку в дорожных ямах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В областной столице ул. Дачную планируют обновить в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщила пресс-служба горадминистрации. По словам руководителя департамента градостроительства Елены Бондаренко, на этой улице от Московского шоссе до ул. Пензенской требуется строительство новой дороги. В годовом бюджете пока предусмотрены средства на завершение корректировки проекта. Старт строительства планируется в 2019 году. Оно будет включать в себя устройство четырех полос для движения транспорта, по 3,5 метра каждая, тротуаров и других элементов.
Однако такая перспектива не по душе самарскому художнику Льву Ушакову. Напомним, 6 мая в Сети появилось видео, на котором самарец посадил 4 кг картофеля в дорожные выбоины на ул. Дачной. Эту акцию он предпринял с целью добиться ремонта дороги. «Я понял, что могу повлиять на этот ужас только с помощью художественного высказывания, — сказал в ролике автор инициативы. Видео Ушаков разослал в СМИ и поделился с врио губернатора Дмитрием Азаровым в микроблоге Twitter, для чего специально завел аккаунт. Там же художник написал главе региона, что во время чемпионата мира будет водить по улице туристов, пока магистраль не починят.
Фото: youtube.com
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