Быт Челябинска во время Великой Отечественной войны: 10 характерных деталей

К 1942 году Челябинск стали называть «Столицей советского тыла»: сюда эвакуировали сотни предприятий и сотни тысяч рабочих, инженеров, артистов и даже ученых. Буквально за несколько военных лет население города выросло с 270 до 650 тысяч человек. Как жили все эти люди? Чем питались, как отдыхали и как не сдавались? В преддверии Дня победы «Хорошие новости» подготовили для вас 10 характерных деталей о тыловой жизни Челябинска и его обитателей.

1) Спустя пару месяцев после начала войны на Южный Урал эвакуируют различные театры, труппы которых почти сразу же начинают выступать перед рабочими и ранеными в госпиталях. Например, Ленинградский театр комедии эвакуируют в Копейск, где артисты играют перед шахтерами. А огромную труппу Академического Малого театра из Москвы эвакуируют в Челябинск — это более 200-х человек. Сначала в эвакуацию отправили людей, а через несколько месяцев — декорации (кстати, они оказались слишком большими для сцены местного драматического театра и их пришлось переделывать) а также костюмы. Актеров поначалу разместили где только можно: в гостиницах, школах и даже в театральной уборной с заколоченными окнами. Актриса Евдокия Турчанинова в письме родным сообщала, что несмотря на жизнь в туалете, она не жалуется: приняли их хорошо, вот только костюмов нет. Впрочем, вскоре подвезли и костюмы, и уже в 1941 году Малый театр ставит в Челябинске спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» по Александру Островскому . Вырученные за билеты деньги отправлялись на нужды фронта.

2) А на фото ниже — ребята из 10 «В» школы №1 Миасса выпуска 1941г. Снимок сделали 19 июня 1941 года, буквально за пару часов до выпускного бала. Тогда никто и подумать не мог, что через несколько недель большинство мальчишек с этой карточки уйдут добровольцами на фронт. Многие из них не вернутся. Впрочем, уже первого сентября 1941 года южноуральские дети вновь пошли в школы: даже война не смогла разрушить советскую систему образования. Детям, особенно эвакуированным, нередко было нечего обуть, но они все равно приходили на уроки — носили обувь посменно. Писали ребята на склеенных кусках газет и на оберточной бумаге, а в качестве чернил использовали разведенную сажу. Малыши в свободное от уроков время старались больше спать — во сне не так сильно хочется есть. Ребята по-старше помогали фронту, а заодно — зарабатывали себе лишний кусок хлеба. Например, челябинка Вера Тимофеева вспоминает, что по ул. Ленина, 9 был открыт пункт сбора бутылок, из которых потом делали «Коктейли Молотова» и отправляли в армию. Дети собирали бутылки, сдавали их и получали пайку хлеба или немного денег.

3) Осенью 1941 года в Челябинске ввели карточную систему: то есть, по карточкам можно было получить продукты. В основном хлеб. В связи с изменившейся экономической ситуацией в городе изменился и сам принцип торговли: крупы стали продавать не килограммами, а стаканами, хлеб — не буханками, а ломтями. В Челябинске работали колхозные рынки, где жители торговали кто чем мог: продуктами, карточками, картофелем. Умельцы делали лакомство для малышей — сладкую жвачку из гудрона или смолы, а также конфеты из патоки. Все это тоже шло на продажу, хотя все чаще в системе товарооборота использовались не деньги, а бартер: ты мне — я тебе, ведь цены взлетели колоссально. Скажем, в 1941 году дойную корову можно было купить за 2,5 тысячи рублей, в 1942 — уже за 50 тысяч. Одна корова — соответствовала цене танка Т-34. Три коровы — цене штурмовика ИЛ-2.

4) Уже через год после войны Челябинская область принимает полмиллиона эвакуированных граждан со всего СССР. Начинается процесс уплотнения — в квартиры к челябинцам подселяют соседей. Ветеран Станкомаша Лариса Петрова, вспоминает, что несмотря на высокую должность ее отца — он работал офицером в органах госбезопасности , — в их трехкомнатную квартиру в «городке МВД » на Алом поле, подселили 7 человек — большую семью из столицы. Жили они дружно, не ссорились и на всю жизнь остались друзьями — после войны ездили друг к другу в гости. Через Челябинск прошло огромное количество самых разных талантливых людей. Например, на Кировском заводе трудился слесарем Леонид Шварцман — в будущем знаменитый мультипликатор, автор Чебурашки, художник-постановщик таких шедевров, как «Аленький цветочек», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав» и так далее. Он работал в Челябинске всю войну (сначала слесарем, потом рисовал агитплакаты) и только в августе 1945 года написал заявление на увольнение: «Прошу уволить меня, поступаю во ВГИК».

Леонид Шварцман и Чебурашка

5) Интересная деталь: в Челябинске действовал сумасшедший документооборот, одних только наркоматов (по сути — министерств) в городе работало пять. И все документы подписывались не ручками, а карандашами. По негласной традиции первый секретарь ставил подпись красным карандашом, все остальные — синим. Это было связано с опасением поставить на документе кляксу: шариковых авторучек не было, и обычно все писали перьевыми.

6) В связи с колоссальным ростом населения Челябинска огромной популярностью пользовались трамваи. На момент начала войны этот вид транспорта громыхал в городе уже добрые 10 лет, и к 1943 году вагоны были забиты битком. Люди мало того, что передвигались на подножках, но и взбирались на крыши и, главное, в этом не было ничего необычного. На рельсы вставали трамваи с двумя и тремя вагонами, а на самый «ходовой» маршрут — к Кировскому заводу, — запустил трамвай аж с четырьмя вагонами.

Челябинский трамвай едет с Кировского завода

7) Несмотря на тяжесть военных лет, в городе регулярно проводили спортивные состязания: лыжные, футбольные и даже шахматные турниры. Последних было несколько: чемпионат города и области. Чемпионом региона стал гроссмейстер из Магнитогорска Иван Крушинский. Сразу после турнира он отправился на фронт и воевал под Сталинградом. Есть данные, что с Крушинским играл сам командующий 62-армией Василий Чуйков . Боец регулярно устраивал сеансы одновременной игры в шахматы, и вскоре после одного из них был убит вражеским снайпером. Его ученик Иван Квашнин, который воевал на Северо-Западном фронте, в память об учителе вырезал деревянные шахматы и покрыл их лаком, они на фото.

8) В военные годы в Челябинске работало три парка: парк культуры и отдыха (ныне ПКиО им. Гагарина), горсад им. Пушкина и парк Челюскинцев. Сезон начинался в мае, и на протяжении всего лета в парках играли духовые оркестры, устраивались цирковые представления и спектакли. Девушки в белых носочках и нарядных платьях вечерами ходили на танцы, правда, танцевать все чаще приходилось друг с другом, большинство мужчин воевали на фронте.

Летняя эстрада в горсаду им. Пушкина

9) Из-за стремительного роста города в 1942 году на свет появился Челябинский троллейбус. Эти были машины ЯТБ-1, чтобы с ними управиться 15 девушек-машинистов трамваев отправили учиться в Москву. Кузов троллейбуса был деревянным, обитый листами жести снаружи и фанерой внутри. Первым водителем троллейбуса стала Анна Попова , которая повела вверенную технику по маршруту «улица Клары Цеткин-Вокзал», в городе действовал еще один маршрут — от всё той же улицы Клары Цеткин до Кировского завода. Кстати, небольшая деталь: согласно правилам проезда, в грязной рабочей одежде разрешалось ехать только в хвосте троллейбуса.

Сотрудницы первого троллейбусного депо Челябинска