Заслуженная артистка России Зинаида Сазонова представила нахимовцам свой фильм о концертах в «горячих точках»

Свою оценку творческой встрече будущие мореходы дали, сделав записи в книге отзывов и пожеланий, где они душевно благодарили Зинаиду Сазонову за концерт и творчество.

Гостем Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища), воспитанники которого примут участие в военном параде на Красной площади в Москве, стала автор-исполнитель военно-патриотических песен, артистка концертного ансамбля Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе Заслуженная артистка Российской Федерации Зинаида Сазонова.

Эта творческая встреча, носившая символическое название «Призванная петь», состоялась в пропитанном духом музыки уютном концертном зале Военного института (военных дирижёров) Военного университета Минобороны России . И с первых мгновений буквально заворожила мальчишек, грезящих морем.

Голос диктора вещал: «Сегодня мы представляем необычную программу: встречу с обладателем гранта Президента Российской Федерации, имеющего общенациональное значение в области науки и культуры, на осуществление проекта „Создание документально-публицистического фильма „Гражданский подвиг. Личные воспоминания фронтовой певицы Зинаиды Сазоновой“.

А далее шел рассказ о том, что солистка концертного ансамбля ЦДРА заслуженная артистка Российской Федерации Зинаида Сазонова с песнями прошла почти все „горячие точки“. Вот почему ее заслуженно называют — наша армейская певица. Она выступала перед военнослужащими в Чечне и Сирии. За свои творческие годы побывала в самых отдаленных уголках нашей страны и СНГ: на космодромах Байконур, Плесецк, на полигонах архипелага Новая земля и Соловецкого, в „горячих точках“ Таджикистана на границе с Афганистаном, в Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Дагестане, Сирии, на всех флотах России, в гарнизонах и базах Минобороны России.

В том, что фильм о ярком, насыщенном творческом пути Зинаиды Сазоновой успешно создан, юные зрители могли вскоре убедиться. Киносеанс предваряли слова певицы: „Создавая фильм, я хотела показать, что надо гордиться нашей армией и нашим солдатом. Своим сердцем я передавала любовь каждому солдату-защитнику Отечества через слово и песню. Я переживала вместе с ними и понимала трудности наших ребят. Ежедневные героические поступки каждого проходили через мое материнское сердце…“.

Конечно же, не обошлась творческая встреча без концертной программы. Она началась с клипа памяти народного артиста Российской Федерации, композитора, дирижера, генерал-лейтенанта Валерия Халилова „Адажио“. Эту работу певицы нахимовцы встретили стоя. К серьезным, отнюдь не детским размышлениям их побуждали и другие произведения: „Солдаты, офицеры“, „Слова должны уметь летать“, „Служить России“. Звучали песни и других жанров.

Свою оценку творческой встрече будущие мореходы дали, сделав записи в книге отзывов и пожеланий, где они душевно благодарили Зинаиду Сазонову за концерт и творчество.