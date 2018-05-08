Планы на май: дни открытых дверей и мероприятия для будущих мам в московских роддомах

При подготовке к рождению ребенка перед женщиной возникает важный вопрос: какой роддом выбрать. Специально для будущих мам родильные дома регулярно организуют дни открытых дверей: проводят лекции о психологической подготовке к родам, знакомят с врачами и акушерами, показывают родильные комнаты.

«Летидор» составил подробный список ближайших мероприятий, которые пройдут в мае в московских роддомах.

Родильный дом №8 при Городской клинической больнице им. В. П. Демихова

В рамках дня открытых дверей состоится лекция на тему «Дыхание в родах. Периоды родов». Будущим мамам проведут экскурсию по родильному дому. Планируется демонстрация двух родильных залов, послеродового отделения с ознакомлением палаты. Мероприятие предназначено для беременных женщин, наблюдающихся в женских консультациях, входящих в структуру ГКБ им. Демихова Роддом №8.

Дата и время:10 мая 2018 в 12:00 Место проведения:Городская клиническая больница им. В. П. Демихова, ул. Самаркандский бульвар, 3, встреча у стола справок.

Женская консультация №1 при Городской клинической больнице им. В. В. Вересаева

Школа молодых матерей «Азбука родителей» состоится в женской консультации №1 при Городской клинической больнице им. В. В. Вересаева. Специалисты прочтут лекцию на тему «Философия естественного течения беременности, эмоциональное состояние женщин во время беременности». Мероприятие предназначено для будущих мам. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:10 мая 2018 в 13:00 Место проведения:Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева, женская консультация №1, 4-й Новомихалковский проезд, 6, конференц-зал.

Городская клиническая больница №13 В Акушерском филиале №1 при Городской клинической больнице №13 состоится день открытых дверей в честь юбилея — 81 года со дня основания роддома. В рамках мероприятия состоится экскурсия по филиалу, знакомство со специалистами, консультация медицинского психолога по теме «Роды без страха». Мероприятие предназначено для беременных женщин. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время: 10 мая 2018 с 13:00 до 15:00 Место проведения:Городская клиническая больница № 13, Акушерский филиа №1, конференц-зал.

Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева

В женской консультации №4 при Городской клинической больнице им. В. В. Вересаева состоится Школа матерей. Тема занятия: «Анатомо-физиологическое состояние в период беременности. Гигиена беременных. Рациональное питание беременных». Мероприятие предназначено для беременных женщин. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:10 мая 2018 в 14:00 Место проведения:Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева, Женская консультация №4, ул. Ангарская, 24, конференц-зал.

Городская клиническая больница №13 В Гинекологическом отделении №1 при Городской клинической больнице №13 состоится день открытых дверей для беременных женщин и будущих мам. В рамках мероприятия состоится консультация заведующего отделением Ф. М. Григоряна. Будущие мамы смогут задать интересующие вопросы, познакомиться с работой отделения. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:10 мая 2018 с 14:00 до 16:00 Место проведения:Городская клиническая больница № 13, гинекологическое отделение №1, ул. Велозаводская 1/1, хирургический корпус, 5-й этаж.

Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева

В женской консультации №3 при Городской клинической больнице им. В. В. Вересаева состоится Школа матерей. Тема занятия: «Преодоление страхов и тревог». Мероприятие предназначено для беременных женщин. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:11 мая 2018 в 11:00 Место проведения:Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева, женская консультация №3, ул. Степана Супруна, 3.

Городская клиническая больница №40 В Роддоме при Городской клинической больнице №40 состоится день открытых дверей для беременных женщин и будущих мам. Будущие мамы смогут пройти с экскурсией по родильному дому, задать вопросы по предстоящим родам и обезболиванию, оценить индивидуальные боксы для родов, условия в стандартных и семейных послеродовых палатах, пройти по отделениям, познакомиться с акушерами-гинекологами, неонатологами и психологом. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:12 мая 2018 с 09:00 до 15:00 Место проведения:Городская клиническая больница № 40, Родильный дом, ул. Таймырская, 6.

Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева

В женской консультации №2 при Городской клинической больнице им. В. В. Вересаева состоится Школа матерей. Тема занятия: «Психопрофилактическая подготовка к родам. Роды. Дыхание в родах». Мероприятие предназначено для беременных женщин. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:14 мая 2018 в 13:00 Место проведения:Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева, женская консультация №2, Дмитровское шоссе, 135, корп. 1, конференц-зал.

Городская клиническая больница им. В. П. Демихова

В Роддоме №8 при Городской клинической больнице им. В. П. Демихова состоится Школа подготовки к родом. В рамках мероприятия состоится лекция «Грудное вскармливание. Минусы искусственных смесей». Мероприятие предназначено для беременных женщин. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:14 мая 2018 в 15:00 Место проведения:Городская клиническая больница им. В. П. Демихова, Роддом №8, Самаркандский бульвар, 3.

Городская клиническая больница В. П. Демихова

В родильном отделении при Городской клинической больнице им. В. П. Демихова пройдет день открытых дверей для беременных женщин. В рамках мероприятия состоится знакомство с родильным домом, просмотр родильных боксов и послеродовой палаты. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:17 мая, 24 мая 2018 в 13:00 Место проведения:Городская клиническая больница им. В. П. Демихова, родильное отделение, ул. Шкулева, 4.

Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева

В женской консультации №1 при Городской клинической больнице им. В. В. Вересаева состоится мероприятие — Школа молодых матерей «Азбука родителей». Будущим родителям расскажут о режиме труда и отдыхе, двигательном режиме, гигиене и питании беременной женщины. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:17 мая 2018 в 13:00 Место проведения:Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева, женская консультация №1, 4-й Новомихалковский проезд, 6, конференц-зал.

Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева

В женской консультации №2 при Городской клинической больнице им. В. В. Вересаева состоится Школа матерей. Специалисты расскажут будущим мамам о психопрофилактической подготовке к родам, об особенностях послеродового периода. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:21 мая 2018 в 13:00 Место проведения:Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева, женская консультация №2, Дмитровское шоссе, 135, корп. 1, конференц-зал.

Городская клиническая больница им. В. П. Демихова

В Роддоме №8 при Городской клинической больнице им. В. П. Демихова пройдет день открытых дверей. В рамках мероприятия состоится лекция на тему «Питание до, во время и после беременности». Будущим мамам продемонстрируют роддом, два родильных зала, послеродовое отделение и палату. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:23 мая 2018 в 12:00 Место проведения:Городская клиническая больница им. В. П. Демихова, родильный дом №8, Самаркандский бульвар, 3.

Городская клиническая больница им. В. П. Демихова

В Роддоме №8 при Городской клинической больнице им. В. П. Демихова пройдет школа подготовки к родам. В рамках мероприятия состоится лекция «Послеродовой период». При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:24 мая 2018 в 15:00 Место проведения:Городская клиническая больница им. В. П. Демихова, родильный дом №8, Самаркандский бульвар, 3 Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева

В рамках «Школы молодых матерей» в женской консультации №1 при Городской клинической больнице им. В. В. Вересаева состоится лекция для будущих мам. Специалисты расскажут о философии подготовки к естественным родам и раннему послеродовому периоду. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:24 мая 2018 в 13:00 Место проведения:Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева, женская консультация №1, 4-й Новомихалковкий проезд, 6 Женская консультация №4 при Городской клинической больнице им. В. В. Вересаева

В рамках «Школы матерей» специалисты Городской клинической больницы им. В. В. Вересаева расскажут о первом, втором и третьем триместрах беременности. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:24 мая 2018 в 14:00 Место проведения:Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева, женская консультация №4, ул. Ангарская, 24, конференц-зал.

Городская клиническая больница им. Е. О. Мухина

В Роддоме при Городской клинической больнице им. Е. О. Мухина пройдет день открытых дверей для беременных женщин и будущих мам. В рамках мероприятия состоится экскурсия по роддому, специалисты расскажут о родах, ответят на интересующие вопросы будущих родителей. Необходима предварительная запись. Запись по тел. +7 966 363-98-25. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата:24 мая 2018

Место проведения:Городская клиническая больница им. Е. О. Мухина, Федеральный проспект, 17, хирургический корпус, конференц-зал.

Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева

В Роддоме при Городской клинической больнице им. В. В. Вересаева пройдет день открытых дверей для беременных женщин и будущих мам. Все желающие смогут получить ответы на волнующие их вопросы, связанные с беременностью и родами. А после занятия будущие родители ознакомятся с организацией работы в родильном доме. Они смогут посетить родильный блок, послеродовые палаты, отделения патологии беременных и реанимации новорожденных. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата: 25 мая 2018

Место проведения:Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева, родильный дом, ул. 800-летия Москвы, 22, вход через подъезд №4.

Женская консультация №2 при Городской клинической больнице им. В. В. Вересаева

В рамках «Школы матерей» в женской консультации №2 состоится лекция, где специалисты расскажут будущим мамам о психопрофилактической подготовке к родам, об особенностях анатомии и физиологии беременности. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Дата и время:28 мая 2018 в 13:00 Место проведения:Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева, женская консультация №2, Дмитровское шоссе, 135, корп. 1, конференц-зал.

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