Всероссийский слет социальных предпринимателей пройдет 16 мая

Слет социальных предпринимателей: производство и сбыт — уникальная площадка по выстраиванию эффективного сотрудничества между социальными предпринимателями, представителями государственной власти, крупного бизнеса и ритейла.

16 мая 2018 года в Правительстве Московской области пройдет Всероссийский слет социальных предпринимателей: производство и сбыт.

Центральным событием Слета станет первая Всероссийская выставка товаров социальных предпринимателей, на которой более 40 социальных предпринимателей со всей России представят свою продукцию. Занимаясь производством, они выполняют важные социальные задачи — возрождают традиции, производят экологическую продукцию, трудоустраивают инвалидов, а также выполняют важную государственную задачу по импортозамещению.

Среди гостей и участников мероприятия: губернатор Московской области А. Ю. Воробьев, директор Фонда «Наше Будущее» Н. B. Зверева, ведущие бизнес-спикеры, представители крупнейших торговых сетей и интернет-магазинов, а также успешные социальные предприниматели.

Запланирован пресс-подход к А. Ю. Воробьеву и Н. И. Зверевой, который состоится в 12:00 у стенда Фонда «Наше будущее».

Программа мероприятия:

09:30-11:00 Регистрация участников, приветственный кофе

09:30-17:00 Выставка производителей

11:00-11:55 Официально открытие Слета, выступление спикеров

11:50-11:55 Награждение победителей конкурса «Действуй без границ»

12:00-12:30 Пресс-подходы к А. Ю. Воробьеву и Н. И. Зверевой