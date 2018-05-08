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Всероссийский слет социальных предпринимателей пройдет 16 мая
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Всероссийский слет социальных предпринимателей пройдет 16 мая 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Слет социальных предпринимателей: производство и сбыт — уникальная площадка по выстраиванию эффективного сотрудничества между социальными предпринимателями, представителями государственной власти, крупного бизнеса и ритейла.
16 мая 2018 года в Правительстве Московской области пройдет Всероссийский слет социальных предпринимателей: производство и сбыт.
Центральным событием Слета станет первая Всероссийская выставка товаров социальных предпринимателей, на которой более 40 социальных предпринимателей со всей России представят свою продукцию. Занимаясь производством, они выполняют важные социальные задачи — возрождают традиции, производят экологическую продукцию, трудоустраивают инвалидов, а также выполняют важную государственную задачу по импортозамещению.
Среди гостей и участников мероприятия: губернатор Московской области А. Ю. Воробьев, директор Фонда «Наше Будущее» Н. B. Зверева, ведущие бизнес-спикеры, представители крупнейших торговых сетей и интернет-магазинов, а также успешные социальные предприниматели.
Запланирован пресс-подход к А. Ю. Воробьеву и Н. И. Зверевой, который состоится в 12:00 у стенда Фонда «Наше будущее».
Программа мероприятия:
09:30-11:00 Регистрация участников, приветственный кофе
09:30-17:00 Выставка производителей
11:00-11:55 Официально открытие Слета, выступление спикеров
11:50-11:55 Награждение победителей конкурса «Действуй без границ»
12:00-12:30 Пресс-подходы к А. Ю. Воробьеву и Н. И. Зверевой
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