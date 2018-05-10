«Союзмультфильм» хочет получить права на бренд «Чебурашка»

Сегодня Палата по патентным сборам рассмотрит вопрос прав на бренд «Чебурашка». Об этом сообщила пиар-директор киностудии Анна Усачева . На данный момент права принадлежат автору книг Эдуарду Успенскому, который владеет ООО «Чебурашка» и ведет деятельность по продаже лицензий на товары с изображениями героев.

Студия «Союзмультфильм» считает, что облик персонажей — это заслуга не одного Успенского, а совместной работы художников, аниматоров, актеров и т. д. И поэтому права на Чебурашку и других героев мультфильма должны принадлежать студии, которая будет выплачивать вознаграждения всем автором, участвующим в создании образов.

Эдуард Успенский пока никак не прокомментировал данную ситуацию. На продолжение мультфильма «Трое из Простоквашино» автор отреагировал отрицательно, так что, кажется, и в этой ситуации стороны долго не смогут прийти к соглашению.

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