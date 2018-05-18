Более 400 сотрудников Росгвардии обеспечат правопорядок на празднике фонтанов в Петергофе

ТАСС , 18 мая. Более 400 сотрудников Росгвардии обеспечат охрану правопорядка 19 мая на празднике фонтанов «Дворцовая сага» в Петергофе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Более 400 военнослужащих и сотрудников Росгвардии примут участие в обеспечении безопасности праздника фонтанов «Дворцовая сага» в Петергофе. В основном, это сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которое отвечает за охрану таких музейных объектов, как Эрмитаж и Русский музей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, безопасность посетителей Петергофа росгвардейцы будут обеспечивать и в последующие дни в штатном режиме.

Весенний праздник фонтанов на Большом каскаде откроет летний сезон в Государственном музее-заповеднике «Петергоф». В этом году церемония будет посвящена 100-летию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Санкт-Петербурга: Петергофа, Царского Села, Гатчины и Павловска и объединит мультимедийные технологии со зрелищным театральным действием. Впервые в истории петергофских торжеств спектакль выйдет за пределы Большого каскада: интернет-мост соединит все четыре императорские резиденции в их юбилейный музейный год. Церемония открытия летнего сезона завершится фейерверком над Большим Петергофским дворцом.