Ещё
Более 400 сотрудников Росгвардии обеспечат правопорядок на празднике фонтанов в Петергофе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Более 400 сотрудников Росгвардии обеспечат правопорядок на празднике фонтанов в Петергофе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
ТАСС, 18 мая. Более 400 сотрудников Росгвардии обеспечат охрану правопорядка 19 мая на празднике фонтанов «Дворцовая сага» в Петергофе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Более 400 военнослужащих и сотрудников Росгвардии примут участие в обеспечении безопасности праздника фонтанов «Дворцовая сага» в Петергофе. В основном, это сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которое отвечает за охрану таких музейных объектов, как Эрмитаж и Русский музей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, безопасность посетителей Петергофа росгвардейцы будут обеспечивать и в последующие дни в штатном режиме.
Весенний праздник фонтанов на Большом каскаде откроет летний сезон в Государственном музее-заповеднике «Петергоф». В этом году церемония будет посвящена 100-летию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Санкт-Петербурга: Петергофа, Царского Села, Гатчины и Павловска и объединит мультимедийные технологии со зрелищным театральным действием. Впервые в истории петергофских торжеств спектакль выйдет за пределы Большого каскада: интернет-мост соединит все четыре императорские резиденции в их юбилейный музейный год. Церемония открытия летнего сезона завершится фейерверком над Большим Петергофским дворцом.
ТАСС: последние новости
Музей "Ясная Поляна" восстановит усадьбу Толстых Мансурово в Калужской области На Урале представят фотографии участвовавших в раскопках на Аркаиме волонтеров В Петербурге стартует XIII Международный книжный салон
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погиб «вождь краснокожих»4
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей60
Как живут актёры с дефектами внешности3
Телеведущая назвала коллегу симпатичным и пожалела1
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение