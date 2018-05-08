Пять актёров из состава первых «Мстителей» сделали одинаковые татуировки, а фанаты «расшифровали» символ

Некоторые поклонники уверены, что изображение обозначает каждого из супергероев по отдельности.

Тату-мастер Джош Лорд и Роберт Дауни младший

7 мая Роберт Дауни младший, исполнитель роли Железного человека, рассказал, что пятеро из «оригинальных Мстителей» сделали одинаковые татуировки. От идеи отказался только Халк — Марк Руффало

Потом мастер, Джош Лорд, потрясающий парень, прилетел в Лос-Анджелес, и сделал татуировки мне и Джереми Реннеру, ну а мы силой заставили Криса Хемсворта набить такую же и себе.

актёр

Сам символ представляет собой видоизменённый логотип «Мстителей» с цифрой «шесть» внутри — по числу супергероев в оригинальной команде.

Однако поклонникам этого показалось мало. Пользователи Reddit решили «расшифровать» изображение и нашли на нём «визитную карточку» каждого из персонажей.

Фанаты рассмотрели на татуировке:

Памятные татуировки — не редкость у актёров, снимавшихся в одной франшизе. Аналогичным образом совместную работу запечатлел состав «Властелина Колец» Питера Джексона

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