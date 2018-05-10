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Более 500 тысяч человек проголосовали за лучших медработников столичных больниц
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Более 500 тысяч человек проголосовали за лучших медработников столичных больниц 

Администрация поселения Вороновское 32 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Фото: mos.ru
Голосование за лучших медицинских работников городских поликлиник стартовало в рамках проекта «Активный гражданин» еще в апреле. В нем приняло участие более 500 тысяч человек, сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы 8 мая.
В этом опросе «активные граждане» оценивают профессионализм врачей общей практики, терапевтов, участковых педиатров и детских медсестер.
Помимо тех специалистов, которые представлены в списке предлагаемых к выбору, респонденты смогут предложить своего кандидата.
На данный момент более 194 тысяч человек проголосовали за лучшего врача общей практики или терапевта, за лучшего педиатра — 191 тысяча, а за лучшую детскую медсестру — почти 180 тысяч респондентов, сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
Поучаствовать в опросе можно до начала июня.
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