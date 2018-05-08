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Концертный ансамбль ЦДРА выступил в Московском высшем общевойсковом командном училище с программой, посвященной Великой Победе
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Концертный ансамбль ЦДРА выступил в Московском высшем общевойсковом командном училище с программой, посвященной Великой Победе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Горячими аплодисментами зрители встречали песни «Ты же выжил, солдат», «Песенка военных корреспондентов», «Матросские ночи», «Песенка фронтового шофера», «Валенки», «Моряк сошел на берег» и другие.
Артисты концертного ансамбля Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе выступили с концертной программой «Весна. Победа и Любовь», посвященной всенародному празднику — Дню Великой Победы, в Московском высшем общевойсковом командном училище.
С этой концертной программой, которая раскрывает глубокий смысл и величие подвига народа в Великой Отечественной войне, дух и атмосферу святого для россиян праздника Победы, артисты ведущего творческого коллектива ЦДРА, которым руководит лауреат всероссийских и международных конкурсов Вадим Панфилов, выступают уже четвертый года подряд. Но в их высокопрофессиональном исполнении она не только не стареет, но и, как свидетельствуют зрители в погонах, зажигается новыми яркими красками.
Вот и в ходе концерта в клубе прославленного военного училища публика не пожалела эмоций в реакции на концертные номера. Горячими аплодисментами курсанты и преподаватели МВОКУ встречали песни «Ты же выжил, солдат», «Песенка военных корреспондентов», «Матросские ночи», «Песенка фронтового шофера», «Валенки», «Моряк сошел на берег» и другие. Сердцем принимали они и пронзительную поэзию о суровых военных годах. По душе им пришлись и трогательные балетные композиции.
Зрителей подкупало все, что они увидели на сцене, вплоть до концертных костюмов, которые реально играли на раскрытие художественных образов героев войны и их характеров. Неслучайно в благодарственном письме за подписью начальника МВОКУ генерал-майора Александра Новкина в адрес артистов концертного ансамбля высказаны самые теплые и добрые слова.
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