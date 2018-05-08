Российские звезды рассказали, что значит для современной России «Евровидение»

8 мая проведут первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2018».

Букмекерские страсти разгораются, и предпочтения меняются неожиданно и в последний момент. То в лидерах уверенно ходила импозантная исполнительница из Израиля, а то уже уверенно заявляет о себе роковая киприотка. А какие прогнозы делают наши отечественные эксперты?

— А что, «Евровидение» еще существует? Я вообще не понимаю, для чего оно. Вначале, когда оно еще делало первые шаги, конкурс далореальные шансы некоторым группам, например, группе «АBBA». Возможно, этот проект создавался в большей степени как политический акт. Что мы объединимся, и у нас будет общий единый мир. Но идея уже устарела. Вот вы говорите, что снова заявился белорусский певец Александр Рыбак … Думаю, что Рыбак проворонил свой шанс. И все же, я думаю, в Интернете сегодня гораздо реальнее себя пропиарить, чем на «Евровидении». Если отвлечься от политики, то сейчас этот конкурс превратили еще и в цирк: женщина с усами, фокусы и акробатические этюды… Можно еще в гробу спеть. А где музыка, где голос?

Еще один (одна) признанный мэтр нашей классической эстрады Алла Борисовна Пугачева считает конкурс «Евровидение» жесткой политической ареной и давно не верит в объективность судей.

— Наш, даже проигравший там, уже победитель! И замечательной Юле Самойловой желаю победы или участия, неважно.

Директор Аллы Борисовны Елена Чупракова на обращение «ВМ» ответила коротко:

— О «Евровидении» мы уже все сказали. Больше говорить не о чем.

Намного отличается позиция экспертов и музыкантов более позднего поколения. Концертный директор любимой всеми Нюши и новой звездочки Анастасии Спиридоновой (финалистки шоу «Голос») Дмитрий Бушуев считает существенным вкладом в карьерный пакет выступление на конкурсе «Евровидение»:

— В России этот конкурс любят и смотрят. Гораздо проще организовать выступления участника этого конкурса, я уже не говорю о победителях, как Гагарина, Билан , Савичева, которые резко поднялись в рейтинговой шкале именно после «Евровидения». Концерты участников «Евровидения» набирают полные залы еще в течение 2 лет.

Свой собственный взгляд на испытание конкурсом имеет музыкальный продюсер Анна Исаева

— Сегодня уже ни о какой победе наших конкурсантов речи не идет. То время, когда победил Билан, и теперешнее время — почти два полюса! Сегодня нас проигнорируют, даже невзирая на толерантность европейцев в отношении к людям с ограниченными возможностями. Но, на мой взгляд, «Евровидение» удивительная школа для продюсеров и музыкантов, конечно, с точки зрения производства шоу. Я была на конкурсе рядом с Дмитрием Биланом и видела, как за считанные секунды сцена преображалась в лед или вдруг вырастали цветы, или поднималась под потолок невообразимая техническая конструкция… Поэтому там нужно быть, чтобы этому учиться.

Так, что побережем свои нервы и просто порадуемся красивому шоу!

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