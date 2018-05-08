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Глава города Ханты-Мансийска и Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы
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Глава города Ханты-Мансийска и Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 43 минуты назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
На встречу, которая проходила в концертно-театральном комплексе «Югра-Классик» были приглашены около 80 представителей старшего поколения горожан.
Поздравляя ветеранов, Максим Ряшин поделился собственной историей, когда в период 1990-х годов он, будучи молодым отцом, интересовался у своей мамы — учителя истории, как воспитывать детей, что им говорить и о чем рассказывать, чтобы укрепить в них основы нравственности. «Она мне сказала: „Воспитывай своих детей на системе ценностей людей военного времени. В них заложен такой мощный стержень, такое чувство патриотизма, любви к своей Родине, способность объединяться и преодолевать любые напасти. Тогда из твоего ребенка вырастет настоящий человек и настоящая личность“, — сказал Глава города, отметив, что так сегодня поступает большинство родителей, потому что жизнь, судьба каждого ветерана — настоящий пример мужества, стойкости и героизма. В завершение Максим Ряшин подчеркнул: „Мы сделаем все возможное, чтобы вам не было стыдно за наше поколение, чтобы вы не были разочарованы нашей молодежью, и никогда больше не переживали такие тяжелые периоды в истории нашей страны. Низкий вам поклон. Желаю вам здоровья и долгих лет, мирного неба над головой“.
Обращаясь к ветеранам, Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел отметил, что „Наше поколение благодарно всем, и дедам и родителям, и прадедам, и, конечно же, вам всем, оставшимся в живых. Ибо вашим подвигом сегодня мы живем, и наша жизнь имеет смысл. Опираясь на тот великий подвиг и ту победу, которую вы когда-то завоевали, мы воспитываем своих детей и внуков, ибо каждый из вас является примером для будущих поколений. Дай Бог вам здоровья. Живите долго и пусть эта связь поколений никогдане прерывается“!
Продолжился вечер концертной программой творческих коллективов культурно-досугового центра „Октябрь“. Артисты в военной форме приглашали на танец собравшихся, участники мероприятия с удовольствием вальсировали и подпевали солистам.
В ходе мероприятия ветераны получили открытки, изготовленные школьниками, и цветочные композиции в знак признательности и уважения.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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