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Ветераны и молодежь пришли на митинг у блокадной надписи на Невском
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Ветераны и молодежь пришли на митинг у блокадной надписи на Невском 

Мир24 38 минут назад
Фото: Мир24
В Петербурге с времен Великой Отечественной войны сохранилась надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». В канун Дня победы на Невском проспекте прошел торжественно-траурный митинг, передает телеканал «МИР 24».
Он посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня там, у символа героизма простых ленинградцев, память жертв блокады почтили минутой молчания. С цветами пришли студенты, представители администрации и сами ветераны.
«Я помню, как надо было переходить Невский. Я в маму вцепилась, и рядом разорвался снаряд», — рассказывает жительница блокадного Ленинграда Татьяна Данилова.
«Я каждый год сюда прихожу в память о родственниках. У меня бабуся здесь погибла. Нас вывезли, а она осталась здесь работать», — говорит жительница блокадного Ленинграда Серафима Лядова.
Традиция приходить сюда, на Невский проспект, в канун Дня Победы, родилась в 1962 году. Тогда на стене дома №14 восстановили блокадную надпись.
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