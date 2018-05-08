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В Челябинске ко Дню Победы сняли ролик об истории семьи сотрудника полиции
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В Челябинске ко Дню Победы сняли ролик об истории семьи сотрудника полиции 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области сняли видеоролик о Великой Отечественной войне. Главные герои — сотрудники полиции, а теперь уже ветераны.
— В основе сюжета история одной из южноуральских семей, где мужчины избрали нелегкий путь — защищать Отечество. Действие происходит, охватывая время с 1941 года и до наших дней, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Символом поколения стала фамильная игрушка — глиняная лошадка. Именно с ней уходит на фронт молодой парень, принимая её от своей возлюбленной как талисман на удачу. С ней он и возвращается. Глиняная лошадка передаётся по наследству вплоть до правнуков.
Ветеран полиции стал героем клипа
К 9 Мая патриотический клип создали также 15 известных телеведущих и шоуменов Челябинска. Каждый из них спел по несколько строчек песни «Тёмная ночь» из фильма 1943 года «Два бойца».
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