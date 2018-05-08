В Челябинске ко Дню Победы сняли ролик об истории семьи сотрудника полиции

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области сняли видеоролик о Великой Отечественной войне. Главные герои — сотрудники полиции, а теперь уже ветераны.

— В основе сюжета история одной из южноуральских семей, где мужчины избрали нелегкий путь — защищать Отечество. Действие происходит, охватывая время с 1941 года и до наших дней, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Символом поколения стала фамильная игрушка — глиняная лошадка. Именно с ней уходит на фронт молодой парень, принимая её от своей возлюбленной как талисман на удачу. С ней он и возвращается. Глиняная лошадка передаётся по наследству вплоть до правнуков.

Ветеран полиции стал героем клипа

К 9 Мая патриотический клип создали также 15 известных телеведущих и шоуменов Челябинска. Каждый из них спел по несколько строчек песни «Тёмная ночь» из фильма 1943 года «Два бойца».