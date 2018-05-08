На железнодорожном вокзале Воронежа звучали песни военных лет

Все желающие могли попробовать полевую кухню. «Катюша», «Тёмная ночь» и «Синий платочек» — известные и любимые многими песни военных лет сегодня звучали для пассажиров железной дороги. Такой концерт для воронежцев и гостей города устроили в РЖД в честь Дня Победы. В программе только живая музыка от ансамбля «Солдаты Победы», частушки о войне и стихотворения. Основные зрители — пассажиры поезда «Воронеж-Москва». За час до отправления успевают и прослезиться, и посмеяться, и вспомнить историю. К примеру, многие путешественники знают, что именно железнодорожный транспорт сыграл в годы войны огромную роль в победе над противником. С первых дней спецотряды обеспечивали быструю доставку к фронту войск, техники и вооружения, вовремя восстанавливали разрушенные немцами пути.

— Этот праздник настолько важен, потому что Воронеж, здесь проходила линия фронта, и, если мы вспомним, то во время Великой Отечественной войны здесь было только два дома пригодных для жилья. Поэтому, здесь город восстановлен из руин, для воронежцев это очень трепетное событие, — отмтеил начальник Юго-Восточной дирекции железнодорожных вокзалов Алексей Сухов . Пока одни делают патриотические фото на память с солдатами, другие пробуют полевую кухню. Желающих угоститься солдатской гречневой кашей с тушенкой и компотом из сухофруктов, десятки человек. Гости Воронежа рассказывают: на парады в своих городах завтра могут не успеть, но на празднике как раз получилось прочувствовать ту самую атмосферу.

— Я в этом году, наверное, не попаду, не успею на парад. А так мы ходили, я даже фотографии принесла, как мы, «Бессмертный полк», ходили с мужем. Песни душевные, дорогие сердцу. Уже мокрый платочек. Полевую кухню попробовала. Очень вкусно, очень вкусно, — призналась жительница Тольятти Раиса Малыгина.