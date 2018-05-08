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В Вологодском психоневрологическом интернате № 1 состоялся праздник, приуроченный ко Дню Победы
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В Вологодском психоневрологическом интернате № 1 состоялся праздник, приуроченный ко Дню Победы 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
7 мая пожилых получателей социальных услуг Вологодского психоневрологического интерната № 1, ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда, поздравили воспитанники Центра помощи детям «СоДействие». Они прочитали стихи и подарили открытки, сделанные своими руками.
В тот же день в актовом зале учреждения состоялся концерт «Салют Победы». Учащиеся-волонтеры школы № 26 читали стихи, пели песни военных лет. На глазах зрителей стояли слезы.
Ветераны поблагодарили артистов за выступление и сладкие подарки. Участники творческой встречи отметили: День Великой Победы — это большая радость, цена которой неизменно велика и помнить о ней необходимо всем.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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