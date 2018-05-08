Молдова перед 9 мая: ветераны начищают медали, а музыканты — медь

В Молдове готовятся к Параду Победы. Во многих городах прошли репетиции празднования 9 мая, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Олеся Казаку.

Ко Дню Победы гвардии младший лейтенант Василий Михайлович Рвачев готовится в кругу семьи. Дочь Валентина чистит пиджак, сын Валерий доводит до блеска медали.

«Будем праздновать День Победы, вспоминать тех, кто не вернулся. Главное — не забывать тех, кто лежит в земле», — говорит ветеран Великой Отечественной войны Василий Рвачев.

В 17 лет Василий Михайлович воевал в Прибалтике. Последние дни войны застал в Румынии. Оттуда с победой его воинская часть пешком пришла в Молдову. 9 мая ветеран с семьей отправится к мемориалу «Вечность» и возложит цветы. Праздничные мероприятия пройдут по всей Молдове.

В некоторых районах День Победы начали отмечать уже сегодня. В городе Анений Ной прошел парад духовых оркестров. 16 коллективов со всей страны собрались побороться за звание лучшего. Среди них и музыканты из села Заим. Самому маленькому исполнителю всего 9 лет. На роге Владислав Кэраре играет уже два года.

«У него уже своего рода династия духовых музыкантов. Сначала ко мне пришел его старший брат, потом средний брат, а теперь подтянули за собой и самого младшего. Владислав подает большие надежды», — сказал дирижер оркестра фанфар Валентин Лукьянов.

Конкурс фанфар приурочен к Дню Победы и Дню Европы одновременно. В Молдове 9 мая два официальных праздника. Поэтому на фестивале звучала разная музыка — военная, эстрадная, народные мотивы.

Чтобы показать свое мастерство, у каждого коллектива есть по 20 минут. Их выступления оценивает жюри. Во внимание берут два основных критерия: чистота исполнения и сложность репертуара. Высшим пилотажем считается профессиональное исполнение в сочетании с хореографическими элементами. Таким был номер духового оркестра Министерства внутренних дел

«Выступления в сочетании с хореографией довольно рискованны. Если ты взялся это делать, то надо делать очень хорошо», — отмечает член жюри Аурелиан Дэнилэ.

Номер духового оркестра МВД, по мнению жюри, удался. Дополнительные баллы коллектив получит и за безупречную форму. Конкурс фанфар в Молдове проходит четвертый год подряд.

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