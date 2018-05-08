Сянганский «День предпринимателя» сосредоточит внимание на деловых возможностях региона «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь

Сянган, 8 мая / Синьхуа / — Совет по развитию торговли Сянгана /HKTDC/ сегодня объявил, что мероприятия по подготовке стартапов «Дня предпринимателя» пройдут 17-18 мая в Сянганском центре конференций и выставок. Это призвано помочь недавно созданным предприятиям в поиске подходящих «наставников», инвестиций и талантливых профессионалов, в задействовании деловых возможностей регионов «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь.

Заместитель генерального директора Совета по развитию торговли Сянгана Е Цзээнь сообщил, что среда для стартапов в Сянгане с каждым днем становится все более зрелой. Администрация усиленно продвигает инновационное и научно-техническое развитие в Сянгане, внимание сосредоточено на четырех больших сферах, включающих биотехнологии, искусственный интеллект, умные города и финансовые технологии. Количество работающих в этих отраслях участников выставки демонстрирует тенденцию к росту. —0—