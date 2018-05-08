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В Химках жители разгорелся скандал вокруг батута на детской площадке
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В Химках жители разгорелся скандал вокруг батута на детской площадке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Необычная история произошла с жительницей Химок ‐ по ее словам, за право ее внука находиться в муниципальном детском городке с нее вымогают деньги. Жительницу квартала Трахонеево Ольгу Кузнецову начали настоятельно уговаривать сдавать деньги на обустройство муниципальной детской площадки.
Источник фото: телеканал «360»
Вымогатели, как называет их Ольга, такие же жители, как она сама. Только организовавшие совет квартала, который собирает деньги на обустройство квартала вообще и на детскую площадку в частности.
«Это площадка была создана на деньги жителей квартала Трахонеево. Мы сбрасывались общими средствами, для того чтобы создать все то, что здесь есть. Это огромные средства», — уверяет председатель совета квартала Татьяна Коновалова.
Источник фото: телеканал «360»
Члены совета квартала уверяют — никого с площадки не гоним! Просто обидно — на батут скидывались лишь некоторые, а пользуются все.
«Мы поставили эти два батута на эти деньги. Прыгаем те, кто сбрасывался. Плюс к нам еще и приходят другие, кто не сбрасывался. Мы их не выгоняем, мы просто говорим им, что покупали их на собственные средства», — объясняет член совета квартала Анастасия Осадченко.
Источник фото: телеканал «360»
Квартал разделился на два враждующих лагеря. Одни регулярно сдают деньги на общие нужды, другие от взносов отказываются и даже называют их поборами.
Я против платить. Потому что я не знаю, куда идут эти деньги. Мне никто не показывает документы, куда пойдут эти деньги
Екатерина Онищенко
Действительно, площадка муниципальная. И сдавать на нее личные средства никто не обязан, а вот гулять там по закону можно всем. Но как быть с батутом? Могут ли те, кто купил его за свои кровные, считать батут частной собственностью?
«Если вы его принесли на детскую игровую площадку — ваши дети попрыгали, поиграли на нем и вы его унесли с собой— тоже никаких проблем. Но если батут будет установлен на детской игровой площадке постоянно, то вы не имеете право ограничивать право доступа к нему другим детям», — объясняет юрист Вячеслав Краснонос.
В конце концов, соседи пришли к консенсусу и инцидент как с инвентарем, так и самой площадкой, удалось урегулировать.
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