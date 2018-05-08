Писательница Юлия Басова рассказала об одинокой старушке из коммунального детства

В свет выходит новая книга писательницы Юлии Басовой «День рождения Марины». Это сборник рассказов, в который вошли как известные произведения автора, в частности «Люська», «Райские сад», так и новые.

Поразительное явление, по крайней мере, для меня: успешная молодая женщина, Юлия Басова, которую пытались наделить ярлыками «гламурная», «модная», «светская», в своих рассказах вспоминает стариков, детей, истории которых врезались в ее сознание и остались с ней по сей день. Рассказ «Старушка» — об одинокой пожилой женщине Валентине, — соседке по коммунальной квартире, где Юлия жила вместе с мамой в далеком детстве, и в каждой строчке — боль за судьбу хорошего человека. В обычной советской женщине Валентине, которая всю жизнь трудилась ради того, чтобы прокормить большую семью — сестер, братьев, а сама осталась одна на белом свете, — судьба многих старушек, живших ради других, и оставшихся у «разбитого корыта».

Молодая героиня рассказа «Старушка» — сама писательница в отрочестве, — бунтует против ценностей и образа жизни пожилой женщины. Она демонстративно курит, носит смелую одежду, рвется к свободе и независимости, встречается с парнями, и смело идет навстречу своему счастью. Молодая героиня — девочка не хочет повторить судьбу Валентины, и своей матери, воспитавшей ее без отца, — и предлагает «не мириться с обстоятельствами», «не плыть по течению», «не быть рабски послушной», а рисковать, искать, и не ждать манны небесной. Аккуратно звучит тема «излишней доброты советских людей», из-за которой мы — далеко не самая счастливая нация в мире.

Я удивилась не девичьей памяти Юлии Басовой еще и потому, что она живет очень насыщенной жизнью — преподает русский язык в Испании, читает лекции, путешествует по миру, воспитывает дочерей, и живет в счастливом браке, и вдруг — «Старушка»?

А ведь, возможно, благодаря героине рассказа Валентине Юлия стала писателем. Валентина бесконечно рассказывала Юлии интересные истории — о большой и единственной любви, о войне, о близких, не пришедших с фронта. Ей некому было больше рассказывать, — только девочке-соседке. Молодая героиня сначала затыкала уши, — кому в молодости нравится слушать стариков, но все равно истории запали в душу, если она вспомнила их, спустя десятки лет.

В сборнике «День рождения Марины» — герои разных возрастов, социальных слоев, культур…Но все они — из реальности. Юлия четко отделяет вымысел от правды, фантастику от реальности. Она или пишет фантастически-мистические романы «Ясные», или сатирические — вроде «Мужчина с обложки», или реалистическую прозу, в которой герои — или ее знакомые, или близкие, или прохожие, или соседи.

Практически в каждом произведении есть тема «судьбы», «рока», «фатума». Но Юлия, признавая эту русскую зависимость от судьбы, убеждает своих читателей в том, что «человек — сам хозяин своей судьбы, что у каждого есть воля, свобода выбора и шанс на успех и счастье». У самой Юлии — все в жизни хорошо, но она помнит слова Чехова из рассказа «Крыжовник»:

"Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, — и все обстоит благополучно. "