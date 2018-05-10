73 саженца и яркий праздник. «Академический» дважды отметил день Победы

В «Академическом» дважды отпраздновали день Победы. Накануне праздника, 8 мая, жители самого молодого района Екатеринбурга в честь погибших в Великой Отечественной войне высадили деревья и провели шествие «Бессмертный полка».

В новом районе, возводимом АО «РСГ-Академическое», деревья к праздникам сажают не впервые. Вот и в 2018 году традиция была продолжена — к маю в аллее между школ взрослые и дети посадили 73 саженца по количеству лет с первого Дня Победы. «Академический район молодой. Здесь живут, скорее всего, внуки и правнуки тех, кто победил. Тем не менее мы это помним. У нас есть традиции: „Бессмертный полк“ и аллея, которую мы сажаем каждый год, посвященная Дню Победы», — выступая перед собравшимися, рассказал генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.

Еще по одной хорошей традиции в Академическом прошло шествие «Бессмертного полка». То, что он состоялся на день раньше общегородского, только прибавило значимости событию. Участники сформировали две колонны — во втором и пятом кварталах, а затем прошли по улицам Краснолесья, по аллее Веры, Надежды, Любви и по аллее Победы. Возглавляли колонну ребята из Всероссийского военно-патриотического объединения «Юная Армия».

Один из участников шествия, Михаил Колесов с гордостью рассказывает о своем прадеде. В 1941-м вместе с братьями он ушел на фронт в составе авиационного полка. Живым вернулся только он один. Помнит Михаил и подвиг своего прадеда — он сумевше посадить горящий самолет, за что был награжден.

Пока юнармейцы шли под триколорами, другие школьники несли самую длинную в городе георгиевскую ленту. Точкой сбора участников шествия стал митинг-концерт на большом межшкольном стадионе, где встретились и жители района, и его гости. Среди них был глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко , председатель общественной организации «Офицеры Академического» полковник Виктор Карнаухов и другие уважаемые люди.

Одним из самых зажигательных было выступление члена Совета директоров АО «РСГ-Академическое» Алексея Воробьева — он обращался, главным образом к юным жителям самого молодого района. «Академический! Солнце над нами светит? Родители у нас самые лучшие?». Получив утвердительный ответ, Воробьев продолжил: «Это счастье нашей жизни нам дали наши предки, наши прадеды, отцы, мамы и бабушки, весь советский многонациональный народ, который завоевал в самой страшной войне для вас победу! Мы победу сегодня отмечаем? Мы чтим героев войны? Мы восхищаемся их подвигом?». Собравшиеся снова ответили хором: «Да!».

Обратился к жителям и генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин: «73 года прошло, как наша страна победила в этой страшной войне. И мы никогда не забудем, и будем помнить тех людей — наших дедов, которые остановили эту нечисть. Вечная им память! Мы помним о тех, кто выжил в этой страшной войне, кто не ожесточился, кто строил мирную жизнь и восстанавливал нашу страну и сделал ее такой могучей, которой она сегодня стала. Ветеранов осталось очень мало. Мы должны не только помнить о них, но и окружить их заботой. У нас район молодой, но уже сегодня мы чтим традиции. Об этом говорит и Аллея Победы, которую вы сами высадили в нашем районе. Здорово, что это была ваша инициатива, поэтому тот подвиг, который был совершен, мы никогда не забудем».