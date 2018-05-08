«Мы восхищаемся их подвигом!» На Урале дан старт празднованию Дня Победы

В это году жители Академического в честь Дня Победы высадили 73 дерева на аллеях у трех школ.

Уже по традиции в Академическом прошло шествие «Бессмертного полка».

Участники сформировали две колонны — во втором и пятом кварталах, а затем прошли по улицам Краснолесья, по аллее Веры, Надежды, Любви и по аллее Победы. Возглавляли колонну ребята из Всероссийского военно-патриотического объединения «Юная Армия».

Пока одни старательно чеканили шаг под российскими триколорами,

другие школьники несли самую длинную в городе георгиевскую ленту.

По словам жительницы Академического Александры Шатаевой проводить районное шествие «Бессмертного полка» и праздничный митинг накануне всероссийского — дело правильное. «Разве это плохо? Посмотрите сколько детей! Все-таки детей нужно приучать к этому. Это многое значит, они же все забудут и не вспомнят. Такие мероприятие — хорошая возможность напомнить, чтобы дети знали дедушек-прадедушек, что они воевали, ведь со временем память теряется», — отметила она.

После шествия все участники— жители Академического и гости района — встретились на огромном стадионе между школами №16 и №19 и провели митинг-концерт.

Самым харизматичным стало выступление члена Совета директоров АО «РСГ-Академическое» Алексея Воробьева

«Академический! Солнце над нами светит?» «Дааа» — отвечали маленькие жители района. «Родители у нас самые лучшие?» «Дааа», — кричали в ответ Воробьеву дети. «Это счастье нашей жизни нам дали наши предки, наши прадеды, отцы, мамы и бабушки, весь советский многонациональный народ, который завоевал в самой страшной войне для вас победу! Мы победу сегодня отмечаем? Мы чтим героев войны? Мы восхищаемся их подвигом?» «Дааа», «Дааа», «Дааа», — слышалось с разных сторон в ответ.

Поприветствовали участников праздника и глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко , и председатель общественной организации «Офицеры Академического», полковник Виктор Карнаухов, и другие почетные гости.

Обратился к жителям и генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин:

«73 года прошло, как наша страна победила в этой страшной войне. И мы никогда не забудем, и будем помнить тех людей — наших дедов, которые остановили эту нечисть. Вечная им память! Мы помним о тех, кто выжил в этой страшной войне, кто не ожесточился, кто строил мирную жизнь и восстанавливал нашу страну и сделал ее такой могучей, которой она сегодня стала. Ветеранов осталось очень мало. Мы должны не только помнить о них, но и окружить их заботой. У нас район молодой, но уже сегодня мы чтим традиции. Об этом говорит и Аллея Победы, которую вы сами высадили в нашем районе. Здорово, что это была ваша инициатива, поэтому тот подвиг, который был совершен, мы никогда не забудем».

Особое внимание на празднике было уделено ветерану Великой Отечественной войны, который уже больше трех лет проживает в Академическом, Ивану Худякову . Он рассказал, что ушел добровольцем на фронт в 1943 году, до этого работал токарем на заводе. Ветеран признается, что с предприятия его отпускать не хотели, но он настоял и был отправлен на Дальний Восток.

На сегодняшнем мероприятии ветеран Великой отечественной Иван Худяков рассказал молодым: «После войны было все разрушено, — пришлось все восстанавливать. Я с этим праздником вас поздравляю от всей души. Великий праздник — 9 мая! Он главный наш праздник. Желаю быть здоровыми, семейного добра и всего наилучшего».

Ветеран прочитал стихотворение и предложил: «тех, кто жизнь свою положил на боевых полях, почтить минутой молчания».

После минуты молчания в память о тех, кто не вернулся с поля боя, началась празднично-развлекательная часть программы.

На концерте под открытым небом спели и станцевали творческие коллективы школ Академического,

прошли показательные выступления самбистов.

Также в программе праздника было яркое шоу авиамоделирования.

Десятки моделей самолетов поднялись в небо под управлением юных конструкторов и привели в восторг зрителей.