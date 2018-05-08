Около трех тысяч человек приняли участие в фестивале «Карл Маркс пикник» в Нижнем Новгороде

Фестиваль « Карл Маркс пикник» прошел в Нижнем Новгороде 5 мая.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 организаторы мероприятия, местом проведения фестиваля стал Арсенал.

Мероприятие началось с показа художественного фильма «Молодой Карл Маркс», входившего в программу Берлинского кинофестиваля, которого в российском прокате нет.

В образовательную программу вошли экскурсии по «марксистскому маршруту», которые провела историк, краевед, президент Нижегородской гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков Екатерина Лещанова.

Днём прошла серия лекций, где последний директор Музея К. Маркса и Ф. Энгельса в Москве Василий Кузнецов поведал краткую биографию Карла Маркса, художник Дмитрий Гутов провел лекцию-перформанс о том, как Маркс помогает понять искусство, а писатель Алексей Цветков рассказал о сути и актуальности идей Маркса.

Программа для взрослых завершилась концертом музыки 1867 года на свежем воздухе.

Также в рамках фестиваля была организована отдельная образовательная программа для детей.

Всего в фестивале приняли участие около 3000 человек.

Ранее сообщалось, что 200-летие Карла Маркса отметят в Нижнем Новгороде.