Знает ли герой сериала, «Кто в Доме хозяин?»

Все мы знаем, что собака — друг человека. А друга, порой, так сложно воспитывать, особенно если это герой твоего любимого сериала. Много лет назад родители Саши посмотрели сериал «Лэсси», с тех пор заводить собак породы колли — семейная традиция.

Брюс — уже четвертая колли в доме, но для героини нового выпуска проекта «Кто в Доме хозяин?» — это первый личный питомец. Александра говорит, что, несмотря на все очарование ее любимца, он ведет себя как… избалованный подросток. Пользуясь симпатией окружающих, он делает только то, что ему хочется: а на улице убегает пообщаться с другими собаками и не возвращается, невзирая на зов хозяйки, постоянно клянчит угощения, а если ему отказывают — крадет еду без всякого зазрения совести…

Чтобы обуздать беспокойный нрав питомца, Саша обратилась к Виталию Орлову — профессиональному зоопсихологу и ведущему программы «Кто в Доме хозяин?» на НТВ . Специалист быстро поставил диагноз — собаке явно не хватает дисциплины — и показал, как несложно, в общем-то, исправить положение. А вот как — вы увидите в субботу, в 9:15, в новом выпуске программы «Кто в Доме хозяин?».

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