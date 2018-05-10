Как выглядит самый скандальный наряд Канн-2018

Одна из гостий премьеры фильма Кирилла Серебренникова «Лето» на Каннском фестивале-2018 выбрала весьма откровенный туалет.

Премьера российского фильма в Каннах не обошлась без скандала. И дело тут вовсе не в самой картине! Одна из приглашенных знаменитостей выбрала для появления на красной ковровой дорожке наряд, который сложно причислить к разряду одежды.

Перед сотней фотографов и гостей азиатская актриса появилась в черном комбинезоне с абсолютно прозрачным лифом, украшенным ажурной аппликацией. Само собой, под эффектным туалетом не было ни намека на нижнее белье. Так что, все, включая звездных посетителей красной ковровой дорожки, смогли лицезреть пышный бюст мало кому известной красотки.

Правда, откровенные наряды на Каннском кинофестивале не такая уж редкость. К примеру, Виктория Боня появилась на открытии фестиваля в ажурном платье с очень глубоким декольте. Однако ее образ, который, к слову, оказался весьма удачным, не смог сравниться с вышеописанным «голым» нарядом. Этот туталет можно по праву назвать самым скандальным, по крайней мере, на Каннском фестивале 2018 года.

Канны-2018: Виктория Боня появилась на открытии в секси-платье

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