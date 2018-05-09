Шантель Джеффрис продемонстрировала в Каннах самый неприличный наряд 

В свете недавнего скандала о сексуальных домогательствах в Голливуде звезды стали выбирать для светских раутов более скромные наряды. Многие предпочитают выходить на красную дорожку в темных закрытых платьях. На церемонии открытия 71-го Международного Каннского кинофестиваля сразу три звезды — председатель жюри Кейт Бланшетт, актрисы Кристен Стюарт и Пенелопа Круз — появились в туалетах черного цвета.
Шантель Джеффрис / Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Платье 24-летней американской модели, актрисы и ди-джея Шантель Джеффрис уже назвали самым неприличным нарядом кинофорума. Красотка проигнорировала фестивальный дресс-код и проблему харрасмента в целом, нарядившись в смелое платье из серебристых лент.
Шантель Джеффрис / Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Девушка позаботилась о том, чтобы ее запомнили навсегда. Шантель Джеффрис больше знаменита не киноролями и фотосессиями, а романами с известными мужчинами, среди которых засветились певец Джастин Бибер и рэпер The Weeknd. Девушка также не скрывает, что свои аппетитные формы она получила благодаря рукам пластических хирургов, — пишет kp.ru.