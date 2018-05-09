Ещё
Шантель Джеффрис продемонстрировала в Каннах самый неприличный наряд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шантель Джеффрис продемонстрировала в Каннах самый неприличный наряд 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В свете недавнего скандала о сексуальных домогательствах в Голливуде звезды стали выбирать для светских раутов более скромные наряды. Многие предпочитают выходить на красную дорожку в темных закрытых платьях. На церемонии открытия 71-го Международного Каннского кинофестиваля сразу три звезды — председатель жюри Кейт Бланшетт, актрисы Кристен Стюарт и Пенелопа Круз — появились в туалетах черного цвета.
Шантель Джеффрис / Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Платье 24-летней американской модели, актрисы и ди-джея Шантель Джеффрис уже назвали самым неприличным нарядом кинофорума. Красотка проигнорировала фестивальный дресс-код и проблему харрасмента в целом, нарядившись в смелое платье из серебристых лент.
Шантель Джеффрис / Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Девушка позаботилась о том, чтобы ее запомнили навсегда. Шантель Джеффрис больше знаменита не киноролями и фотосессиями, а романами с известными мужчинами, среди которых засветились певец Джастин Бибер и рэпер The Weeknd. Девушка также не скрывает, что свои аппетитные формы она получила благодаря рукам пластических хирургов, — пишет kp.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
На памятник Татьяне Самойловой собрали ничтожно малую сумму Шнуров и Агутин объединились в возмутительный дуэт Юная звезда «Елок» рассказала о своих гонорарах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру23
У Любови Толкалиной начался страстный роман6
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение48
На Самойлову набросились зрители13
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали24
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение