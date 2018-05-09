«Пружинка» и электронная музыка: необычные изобретения Второй мировой войны

Военные технологии, появившиеся в период Второй мировой войны, серьезным образом повлияли на ход истории. Однако, в военное время были и мирные изобретения, которыми люди пользуются и сейчас, пишет «Hi‐tech Mail.ru».

Так во время Второй мировой войны инженер Перси Спенсер тестировал излучатель сверхвысокочастотных волн и шоколадный батончик, лежавший в его кармане расплавился, также есть предположение, что это был бутерброд, который лежал на магнетроне, но инженер догадался, что причиной нагрева стали волны. В 1946 году Спенсер получил патент на микроволновую печь и через год сконструировал первую СВЧ-печь — Radarange.

Немецкий ученый Зигмунд Рашер известен своими ужасными пытками в лагерях пленных Дахау и Аушвиц. Исследуя, как переохлаждение влияет на организм, Рашер помещал пленных в ледяную воду. Результаты его жутких исследований позже были использованы для создания спасательных жилетов.

Британского математика Алана Тьюринга , сумевшего разгадать код шифровальной машины «Энигма», можно назвать первопроходцем электронной музыки. В 1951 году он впервые воссоздал музыку. Узнав об исследованиях Тьюринга, школьный учитель Кристофер Стрейчи смог запрограммировать машину играть несколько мелодий. Так, с помощью тандема двух математиков, появились первые электронные композиции.

Ричард Джеймс , работавший над прибором, уменьшающим качку на военных судах, экспериментировал с напряженностью пружин. В 1943 году, работая с материалом, он выронил один из «образцов» на пол, и пружинка начала «шагать». Джеймс отнес случайное изобретение своей жене, и та увидела в пружине будущую игрушку, а после и нашла для нее название — Slinky, означающее что-то загадочное, изящное и плавное. В 1946 году после появления игрушки на выставках в Филадельфии, она стала хитом.

В 70‐80‐х годах прошлого века было снято много известных картин о Великой Отечественной войне. Но мало, кто знает, что у многих героев тех кинолент были реальные прототипы, а сценарии писали по воспоминаниям о реальных событиях.