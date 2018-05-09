Книги о Великой Отечественной войне для семейного чтения

О Великой Отечественной войне написано множество книг. Чтобы из поколения в поколение передавать память о погибших за Родину предках, такую литературу можно читать всей семьей, не скрывая своих эмоций, сопереживать героям.

Литература о войне, естественно, читается с трудом. С каждым годом от современных детей все дальше те страшные события и непонятнее, как такое вообще могло произойти. Чтение книг о Великой Отечественной войне в кругу семьи поможет ребятам окунуться в ту эпоху и понять, как важен мир на земле.

Елена Ильина «Четвертая высота» Это книга про стойкую девочку Гулю Королеву , которая вырастает и становится героиней Великой Отечественной войны. Первую высоту Гуля преодолела еще в 3 года, научившись управлять лошадью. Когда началась война, девушка только пошла учиться в институт. Она ушла на фронт медсестрой и ее последней высотой стал бой на Мамаевом Кургане, где она заменила погибшего командира и подняла в атаку бойцов.

Любовь Космодемьянская «Повесть о Зое и Шуре» Биографическую повесть о своих детях-героях написала их мама, Любовь Космодемьянская. Женщина рассказала о жизни Зои и Шуры с детских лет и до момента смерти. Невозможно читать без слез о подвигах брата, который совсем немного не дожил до Дня Победы, и его сестры, после пыток повешенной еще в ноябре 1941 года. Зоя Космодемьянская стала для русского народа своей Жанной Д`Арк, олицетворением героизма советского народа в Великой Отечественной войне.

Борис Васильев «В списках не значился» В этой пронзительной книге о войне рассказывается о нападении фашистов на Брестскую крепость в июне 1941 года. Главный герой Николай Плужников попадает туда накануне атаки немецкой армии. На долгие девять месяцев Брестская крепость становится ему домом. Там по воле судьбы в совсем неподходящее время Плужников встречает свою первую и последнюю любовь, юную девушку Мирру. В Брестской крепости Николай знакомится с веселым Сальниковым и суровым Денщиком, которые становятся ему настоящими боевыми товарищами и умирают, спасая его жизнь. Финал романа трагичен, но Николай Плужников не сдался и «крепость не пала, она просто истекла кровью».

Борис Рябинин «Твой друг» Трогательный сборник рассказов о том, как четвероногие друзья помогали выиграть Великую Отечественную войну и тоже защищали Родину наравне с людьми. Книга не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей.

Элла Фонякова «Хлеб той зимы» Книга о жизни девочки Лены в блокадном Ленинграде. Простым детским языком рассказывается, как людям пришлось выживать без еды, воды, света. Как рано пришлось повзрослеть детям, научиться отдавать и делиться, чтобы выжить всем вместе. Оставаться людьми, радуясь одной вареной картошке на всю семью.

C детьми старшего возраста можно посмотреть современные фильмы о Великой Отечественной войне. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!