Турпоток на «Медовые водопады» в КЧР с начала года вырос на 10%

ЧЕРКЕССК, 11 мая. / ТАСС /. Туристический комплекс «Медовые водопады» в Карачаево-Черкесии (КЧР) за четыре месяца посетили около 50 тыс. человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил в пятницу ТАСС директор туркомплекса Мусса Боташев.

"Посещаемость нашего туристического комплекса в январе-апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 10%, приняли около 50 тыс. человек. Рассчитываем, что турпоток и дальше будет расти, для этого совершенствуем инфраструктуру, завершается строительство новой автомобильной дороги к комплексу", — сказал Боташев.

Он уточнил, что работы выполнены уже более чем на 80%.

Ранее сообщалось, что руководство туркомплекса в 2018 году планирует увеличить количество мест размещения туристов с 30 до порядка 80 номеров. Рядом с «Медовыми водопадами» возводится и первый в республике этнографический комплекс «Алан-Шахар».

Туристический комплекс «Медовые водопады» располагается в долине рек Аликоновка и Эчки-Баш на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Он включает в себя гостиницу, кафе, ресторан, а также музей «Карачаевское подворье», в котором представлена старинная одежда, кухонная утварь, оружие, предметы быта, а также некоторые экспонаты аланского периода.