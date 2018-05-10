В КЧР пройдет фестиваль «Медовые водопады» в честь 80-летия Владимира Высоцкого

ЧЕРКЕССК, 10 мая. / ТАСС /. Межрегиональный фестиваль авторской песни «Медовые водопады» пройдет 12-13 мая в одноименном туристическом комплексе в Карачаево-Черкесии (КЧР). Ожидается участие более 40 известных бардов из разных регионов России, сообщил в четверг ТАСС директор туркомплекса Мусса Боташев.

"Фестиваль в этом году мы посвятили 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого и 25-летию туркомплекса «Медовые водопады». Проводим его в пятый раз, ожидаем участие более 40 бардов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Томска, Минеральных Вод и других городов", — сказал Боташев.

В рамках двухдневного фестиваля помимо конкурсной программы запланированы экскурсии по достопримечательностям КЧР и масштабный гала-концерт.

В Карачаево-Черкесии проводится еще один фестиваль бардовской песни «Горные вершины», который ежегодно в августе собирает любители и исполнители авторской песни в курортном поселке Домбай.

Туристический комплекс «Медовые водопады», располагающийся в долине рек Аликоновка и Эчки-Баш на территории Малокарачаевского района республики, пользуется большой популярностью у туристов. Он включает в себя гостиницу, кафе, ресторан, а также музей «Карачаевское подворье», в котором представлена старинная одежда, кухонная утварь, оружие, предметы быта, а также некоторые экспонаты аланского периода.