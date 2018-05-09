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Знамя Победы поднимут в Нижнем Новгороде 9 мая
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Знамя Победы поднимут в Нижнем Новгороде 9 мая 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, подъем Знамени произойдет в 12:00 в рамках праздничной программы, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая состоится в парке Победы.
В ее рамках в 13.00 начнется концертная программа с участием лауреатов IV городского фестиваля-конкурса патриотической песни «Внуки Победы».
В 14.00 на Гребном канале представители военно-исторических клубов «НОВИК» и «Партизан» покажут военно-историческую реконструкцию «Был месяц май», посвященную 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Также на территории парка Победы будут работать выставка оружия времен Великой Отечественной войны и интерактивная площадка «Лагерь бойцов Красной Армии», выставка ретроавтомобилей, а также полевая кухня.
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