Знамя Победы поднимут в Нижнем Новгороде 9 мая

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, подъем Знамени произойдет в 12:00 в рамках праздничной программы, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая состоится в парке Победы.

В ее рамках в 13.00 начнется концертная программа с участием лауреатов IV городского фестиваля-конкурса патриотической песни «Внуки Победы».

В 14.00 на Гребном канале представители военно-исторических клубов «НОВИК» и «Партизан» покажут военно-историческую реконструкцию «Был месяц май», посвященную 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Также на территории парка Победы будут работать выставка оружия времен Великой Отечественной войны и интерактивная площадка «Лагерь бойцов Красной Армии», выставка ретроавтомобилей, а также полевая кухня.