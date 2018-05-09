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Красноярский художник Василий Слонов презентовал свой новый проект
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Красноярский художник Василий Слонов презентовал свой новый проект 

АиФ Красноярск 38 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Василий Слонов презентовал к Дню Победы художественно-гуманистический проект «Сверх Русская Идентика». Автор считает, что данное его творчество и имеет несколько степеней посвящения. Персональная степень: проект посвящён Виктору Петровичу Астафьеву и его произведению «Прокляты и убиты». Историческая степень: проект посвящён победе над фашизмом в Великой Отечественной войне. И социальная степень: проект посвящается ветеранам и инвалидам всех войн. Как признался автор накануне презентации: «Очередная порция художественного напалма кипит в моих бомболюках»! Василий считает, что игрушки-инвалиды призваны формировать реалистическое отношение к войне и вызывать сопереживание у современников, их детей, и последующих поколений.
«Ведь не секрет, что одна из педагогических проблем современных детей — инфантилизм, зацикленность на себе, прокрастинация, тотальное отсутствие эмпатии и т.д. Необходимость внедрения инклюзивных социальных стратегий для всех очевидна. Ветераны-инвалиды, как немые свидетели недопустимости дегуманизации общества. Игрушки-инвалиды, как образ земных страданий, метафора несения креста нации… как свет, который никто не ставит под стол!» — утверждает Слонов.
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