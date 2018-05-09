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Детей блокадного Ленинграда отправляли в детдома Югры
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Детей блокадного Ленинграда отправляли в детдома Югры 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Стало известно, что осенью 1942 года, в Югре поселили около трехсот самых маленьких ленинградцев-блокадников.
Как сообщает ugra-news, детдома для блокадников открылись в Сургуте, Песчаном и Ямском. Об этих домах стало известно во многих городах, в связи с чем в детские дома стало приходить множество посылок с едой, одеждой, книжками и игрушками.
Так, молодежь села Покур послала в один из детдомов бочку соленых огурцов, шесть килограммов ягод, 12 килограммов крахмала, 600 килограммов рыбы.
За ребятами из блокадного Ленинграда постоянно присматривала партия Сургутского райкома. В мае 1944 года были приняты дополнительные меры по улучшению питания воспитанников. Блокадники прожили в Сургуте до окончания войны, а после победы СССР, сибиряки проводили их в родной город.
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