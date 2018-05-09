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Остановись мгновенье. Как сделать необычные фотографии в поездке
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Остановись мгновенье. Как сделать необычные фотографии в поездке 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
«ВМ» решила опросить нескольких успешных московских фотографов на тему того, как сделать удачный снимок во время отпуска или путешествия.
Мнения фотографов сильно разделились. Преподаватель Михаил Геллер, декан Института профессиональной и любительской фотографии рассказал:
— А что вы называете красивым снимком? Есть разнообразные подходы к съемкам в путешествии. Лично мне интересно показывать не внешний вид достопримечательностей, повторяя открытки из буклетов, а попытаться продемонстрировать внутреннюю суть места посещения. Мой девиз: не как выглядит, а как и чем дышит. Не стоит снимать то, что и без вас снимет любой фотограф. Пытайтесь снять то, что кроме вас не снимет никто. Любая хорошая фотография должна являться автопортретом, независимо от того, что на ней изображено.
Фотограф также советует: если вы захотите повторить некоторые снимки, например, в Венеции, то знайте, что профессиональные фотографы уже сделали это лучше, чем сможете вы.
— Поэтому при первом посещении какого-либо места или страны не советую посещать достопримечательности. Рекомендую просто побродить по улицам, ловить обрывки фраз, запахи, взгляды людей, дуновение ветра и проникаться атмосферой города, и тогда вы сможете снять фотографии, демонстрирующие не внешний вид объекта, а то, как он отражается в вас. По сути дела, это импрессионизм, но надо не прочитать об этом в книжке по истории искусств, а понять самому. Впечатление интереснее, чем механическая фотофиксация.
Он также сообщил, что сейчас можно прекрасно снимать и ночные кадры. — Например, снять звезды и небо, а потом — землю и в фотошопе соединить два кадра в одном. Это уже будет не ретушь, а дополненная реальность. Наш взгляд воспринимает и землю, и небо. А камера — пока не умеет этого. А если в голове нет плана, то идешь как акын «что вижу, то пою» и ожидаешь каких-нибудь чудес. Но они могут случиться, а могут и нет, — сказал фотограф.
Итог фотографической дискуссии подвел Лев Шерстенников, 80-летний фотограф, проработавший в журнале «Огонек» 55 лет:
— Фотография на моей памяти сильно изменилась технически. Но, что удивительно, никак не изменилась творчески. Я никогда не делил снимки на хорошие или плохие. Все дело случая и все имеет право на жизнь. Например, самая популярная фотография в мире — это портрет кубинского революционера Че Гевары. Альбетро Корда случайно сделал фото Че на рядовом событии, а сегодня снимок стал иконой, хотя при жизни фотограф не получил за него ни гроша! Фотографии — это дело вкуса. Как шутил один мой знакомый — одна нечеткая фотография — брак, две нечеткие фотографии — проблема, а сто — это уже творческий стиль, — отметил Лев Шерстенников.
А какой же техникой лучше снимать в поездке? Рассказывает Евгений Бусарев, 40 лет занимающийся продажей фотоаппаратуры:
— В поездке самое важное — это вес вашей аппаратуры. Она не должна вас тяготить! Самое лучшее — иметь лишь минимум оборудования, но хорошо владеть им. Если вы набрали с собой множество объективов, то, дойдя до места съемки, вы уже устанете. Лучше иметь легкий фотоаппарат с компактными объективами — вы в первую очередь должны быть съемщиком, а не носильщиком.
Так что необычное фото в поездке можно сделать самыми разными способами.
"ВМ" рекомендует:
— Брать с собой необходимым минимум фотоаппаратуры (чем легче и меньше — тем лучше);
— Выбрать себе метод съемки (либо тщательно все изучить, либо принципиально ничего);
— Уважать права других людей (соблюдать законы и обычаи);
— Пытаться увидеть что-то свое.
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