Остановись мгновенье. Как сделать необычные фотографии в поездке

«ВМ» решила опросить нескольких успешных московских фотографов на тему того, как сделать удачный снимок во время отпуска или путешествия.

Мнения фотографов сильно разделились. Преподаватель Михаил Геллер , декан Института профессиональной и любительской фотографии рассказал:

— А что вы называете красивым снимком? Есть разнообразные подходы к съемкам в путешествии. Лично мне интересно показывать не внешний вид достопримечательностей, повторяя открытки из буклетов, а попытаться продемонстрировать внутреннюю суть места посещения. Мой девиз: не как выглядит, а как и чем дышит. Не стоит снимать то, что и без вас снимет любой фотограф. Пытайтесь снять то, что кроме вас не снимет никто. Любая хорошая фотография должна являться автопортретом, независимо от того, что на ней изображено.

Фотограф также советует: если вы захотите повторить некоторые снимки, например, в Венеции, то знайте, что профессиональные фотографы уже сделали это лучше, чем сможете вы.

— Поэтому при первом посещении какого-либо места или страны не советую посещать достопримечательности. Рекомендую просто побродить по улицам, ловить обрывки фраз, запахи, взгляды людей, дуновение ветра и проникаться атмосферой города, и тогда вы сможете снять фотографии, демонстрирующие не внешний вид объекта, а то, как он отражается в вас. По сути дела, это импрессионизм, но надо не прочитать об этом в книжке по истории искусств, а понять самому. Впечатление интереснее, чем механическая фотофиксация.

Он также сообщил, что сейчас можно прекрасно снимать и ночные кадры. — Например, снять звезды и небо, а потом — землю и в фотошопе соединить два кадра в одном. Это уже будет не ретушь, а дополненная реальность. Наш взгляд воспринимает и землю, и небо. А камера — пока не умеет этого. А если в голове нет плана, то идешь как акын «что вижу, то пою» и ожидаешь каких-нибудь чудес. Но они могут случиться, а могут и нет, — сказал фотограф.

Итог фотографической дискуссии подвел Лев Шерстенников, 80-летний фотограф, проработавший в журнале «Огонек» 55 лет:

— Фотография на моей памяти сильно изменилась технически. Но, что удивительно, никак не изменилась творчески. Я никогда не делил снимки на хорошие или плохие. Все дело случая и все имеет право на жизнь. Например, самая популярная фотография в мире — это портрет кубинского революционера Че Гевары. Альбетро Корда случайно сделал фото Че на рядовом событии, а сегодня снимок стал иконой, хотя при жизни фотограф не получил за него ни гроша! Фотографии — это дело вкуса. Как шутил один мой знакомый — одна нечеткая фотография — брак, две нечеткие фотографии — проблема, а сто — это уже творческий стиль, — отметил Лев Шерстенников.

А какой же техникой лучше снимать в поездке? Рассказывает Евгений Бусарев, 40 лет занимающийся продажей фотоаппаратуры:

— В поездке самое важное — это вес вашей аппаратуры. Она не должна вас тяготить! Самое лучшее — иметь лишь минимум оборудования, но хорошо владеть им. Если вы набрали с собой множество объективов, то, дойдя до места съемки, вы уже устанете. Лучше иметь легкий фотоаппарат с компактными объективами — вы в первую очередь должны быть съемщиком, а не носильщиком.

Так что необычное фото в поездке можно сделать самыми разными способами.

"ВМ" рекомендует:

— Брать с собой необходимым минимум фотоаппаратуры (чем легче и меньше — тем лучше);

— Выбрать себе метод съемки (либо тщательно все изучить, либо принципиально ничего);

— Уважать права других людей (соблюдать законы и обычаи);

— Пытаться увидеть что-то свое.

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