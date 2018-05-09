10 самых болтливых героев мультфильмов

Общительность — полезная черта, но у некоторых она проявляется чрезмерно. Крайности вообще редко до добра доводят. Когда-то Tlum.Ru рассказывал о мультфильмах, где не произносится ни слова. Теперь пришла очередь самых разговорчивых героев, чья экстраверсия приняла угрожающих для окружающих масштаб. Внимание! Подборка во многом шутливая и еще в большем — субъективная.

И помните, что без крайностей мы никогда бы не смогли ценить золотую середину. А если ваш ребенок тоже постоянно жаждет общения, особенно с большинством перечисленных мультгероев — приходите на Мультимир! Они там все будут. Готовые разговаривать, обниматься и фотографироваться с гостями фестиваля.

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Самый разговорчивый котик: Юникитти («Кисонька!», «Лего. Фильм»)

Почему именно она: была настолько неотразима, непробиваема и упорна, что получила собственный мультсериал. Хотя изначальна Юникитти (она же Кисонька) была всего лишь одной из огромной толпы персонажей, появившихся в «Лего. Фильме». Этот безмерно радостный сгусток позитива представляет собой «анимешный» гибрид кошечки и единорога. В ее голове — сплошной поток милостей, она готова общаться со всеми, кто находится в радиусе видимости, и при этом у Юникитти есть агрессивное темное эго, которое она старается держать в лапках. Простите, в копытцах.

Конкуренты: Котенок Гав не так часто радует зрителей своим голоском, у Леопольда ограниченный словарный запас, Коржик из «Трех котов» пусть и позиционируется как разговорчивый, общается в обычном режиме, ну и вообще кошки — народ в основном молчаливый.

ДРУГИЕ УДАЧЛИВЫЕ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ГЕРОИ, ПОЛУЧИВШИЕ СВОЙ МУЛЬТФИЛЬМ

Самая болтливая собака: Лиза Барбоскина

Почему именно она: Лиза не в силах посидеть хоть немного молча, постоянно разговаривает и вообще мечтает петь своим глухим картавым голоском. Ее неспособность держать рот закрытым выливается в то, что она постоянно доносит родителям на своих многочисленных сиблингов. К сожалению, Лиза очень медленно постигает мудрость о том, что ябедничать нехорошо. А еще ее картавость напускная, вы знали?

Конкуренты: Роза Барбоскина умеет останавливаться, Бублик из «Озорной семейки» лает не так уж часто при всей его неуемности, Шарик из «Простоквашино» изъясняется рисунками, а Джейк из «Времени приключений» ценит тишину и знает, как ее не нарушать.

ЕЩЕ 10 ХОРОШИХ МУЛЬТИКОВ ПРО СОБАК

Самый коммуникабельный кролик: Крош из «Смешариков»

Почему именно он: потому что у него действительно нет конкурентов. Крош всегда и везде ломится напролом, правила этикета для него равны по значимости протухшей морковке, этот парень ненавидит скуку, а тишина его список скучных вещей просто-таки возглавляет.

Конкуренты: Заяц из «Ну, погоди!» немногословен, Джуди из «Зверополиса» и Кролик Питер просто молча пожали плечами — Крош их обогнал.

Самая говорящая лошадь: Юлий их «Трех богатырей»

Почему именно он: прожужжал уши всем настолько, что тоже доскакал до собственного мультфильма. Причем Фонд Кино счел приключения вредного коня более перспективными, чем очередную экранизацию «Мастера и Маргариты». Что еще? Юлий не просто невыносимо болтлив. Он постоянно издает разнообразные наглые гадости, чем провоцирует всевозможные неприятности, а зрители его зачем-то любят. Загадка.

Конкуренты: Пинки Пай из «My little pony» уже получила от нас награду за озорство, лошадь Джейн из «Летающих зверей» пусть и позиционируется как разговорчивая, не так уж часто за этим замечена, а Марти из «Мадагаскара» очень рвался, но он зебра. И еще мы бы присудили отдельную почетную «антипремию» Максимусу. Тому самому коню из «Рапунцель», который успешно боролся с криминалом без единого звука.

Самый социализированный инопланетянин: Желтый, «Четверо в кубе»

Почему именно он: по правде говоря, среди этих квадратных дружелюбных пришельцев только Синий молчит, остальные буквально не затыкаются, но лидером по болтливости мы признали Желтого. Он обладает нескончаемой энергией, завидной фантазией и склонностью к паникерству. Экстраверт, каких на Земле не сыщешь.

Конкуренты: Лунтик «Я родился» слишком медленный, Родя с «Планеты Ай» слишком наивный, злодеи из «Защитников» медленные и наивные, а О из «Дома» уже всем надоел.

И ЕЩЕ 17 ЛУЧШИХ МУЛЬТИКОВ ПРО ПРИШЕЛЬЦЕВ

Самое неуемное волшебное создание: Бедокур, «Джинглики»

Почему именно он: тот случай, когда и за озорство, и за болтливость, и еще ворох всяческих достижений на поприще активных шалостей — все утаскивает в свой домишко Бедокур, удивительная безалаберная животинка. Впрочем, без его проделок жизнь в чинно-прекрасном городке джингликов была бы скучной. Кстати, молчание у Бедокура тоже возглавляет список скучных вещей, а как иначе?

Конкуренты: были бессовестно переспорены Бедокуром. Чебурашка и Йоко сразу отказались, дольше всех держались миньоны, но их отвлекли бананами.

Самая компанейская волшебница: Аленка, «Сказочный патруль»

Почему именно она: «Хэй, девчонки! Я Аленка, сегодня встала рано, музон свой прихватила…» — таким рэпом начинает свое знакомство Аленка с будущими коллегами по «Сказочному патрулю». Эта огненная девица точно знает, как разговорить самую робкую и застенчивую Снежку, как привлечь внимание кого угодно где угодно и вообще все про то, как жить, если ты — экстраверт с большой буквы.

Конкуренты: Блум из «Клуба Винкс» может и промолчать, Катара из «Аватара» тем более, и даже Звездочка из «Звездной принцессы» знает, что такое тишина. Немножко.

Самый общительный искатель приключений: Лютик, «Аисты»

Почему именно она: оставшись ненадолго в одиночестве, эта девушка начала страдать раздвоением, растроением и даже раздесятирением личности. Болтлива до буйности, вся в счастливо найденных родственников.

Конкуренты: Мэйбл из «Гравити Фолз», Грег из «По ту сторону изгороди» и даже Розочка из «Троллей». Все такие разные и общительные, но разговаривают все равно меньше. Что? А как же Маша из «Маши и медведя»? Да она же почти совсем молчит!

Самый активный лучший друг главного героя: Осел, «Шрек»

Почему именно он: потому что только такой победитель кубка дружбы смог бы общаться с Шреком, товарищем замкнутым и нелюдимым. Осел — это «Мы уже приехали?», «Я укротитель лестниц» и «Я не чувствую пальцев на ногах». Ходячий источник гэгов на четырех ножках с голосом Эдди Мерфи . Очень, очень компанейский.

Конкуренты: Сид из «Ледникового периода», Мэтр из «Тачек», Тоби из «Охотников на троллей».

Самый контактный супергерой: Шастик, «Суперсемейка»

Почему именно он: очень трудно было выбирать. Пока раздумывали, прибежал Шастик и утащил награду себе. Вот и мы думаем, что скорость — самая выигрышная супергеройская способность. Ну, а в целом Шастик — отличный общительный пацан, поспевающий везде первым в буквальном смысле слова. Кстати, на самом деле его псевдоним переводится как «рывок».

Конкуренты: Аркадий Паровозов в основном читает нравоучения, в «СОБЕЗе» болтунов не держат, Бен 10 чуть-чуть не успел, а вообще награду должен был забрать один нахальный парень в красном трико, но его на наш сайт не пустила цензура.

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