Ещё
Надымчане зажгли орден «Победа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Надымчане зажгли орден «Победа» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Вечером накануне 9 мая надымчане традиционно собрались на площади у ДК «Победа», чтобы почтить память жертв и участников Великой Отечественной войны. На акцию «Свеча памяти» пришли десятки горожан разного возраста. Они зажгли четыре тысячи свечей, из которых была составлена композиция в виде ордена «Победа».
— Замысел удался, мы знали, что горожанам полюбилась эта акция, но всё равно были удивлены тем, сколько людей собралось здесь, — говорит член молодёжного правитель Ямала Анна Кукушкина. — Здорово, что многие пришли с детками. Это говорит о том, что горожане воспитывают своих детей в духе уважения к истории страны и подвигу предков.
Такое трогательное отношение к тем, кого коснулись страшные события сороковых, порадовало и самую почтенную участницу акции Анну Ионовну Шендру, которая пришла от имени общественной организации «Дети войны».
— Здесь сегодня такая атмосфера, что и не передать словами, просто захватывающе, — поделилась впечатлениями Анна Ионовна. — Одна из моих сестёр пошла на войну сестрой милосердия и незадолго до победы умерла от ран. Я каждый год ношу её портрет на параде и в «Бессмертном полку». А сегодня я увидела, что надымчане чтят каждого погибшего, каждого пострадавшего. И это тронуло меня до слёз.
— У меня ощущение единения с моими земляками, и мне кажется, это мероприятие выполняет ещё одну важную задачу — оно помогает людям сплотиться, — говорит Эльвира Ахметова. — Конечно, чаще всего людей объединяет горе, но сегодня нас сплотила память. И, думаю, каждый, кто сегодня зажёг и поставил лампадку, знает, какой ценой нам досталось наше настоящее, и безмерно благодарен.
Красный Север: последние новости
Ровесники учат новоуренгойских школьников правильно питаться В Губкинском началась массовая вакцинация против кори. Выявлены новые заболевшие На День Победы в окружную столицу съехались школьники из всех уголков Ямала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как распознать в шаурме кошачье мясо69
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение47
Американские фильмы запретили к показу 9 мая55
Худшие эротические сцены в кино
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали22
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение