Надымчане зажгли орден «Победа»

Вечером накануне 9 мая надымчане традиционно собрались на площади у ДК «Победа», чтобы почтить память жертв и участников Великой Отечественной войны. На акцию «Свеча памяти» пришли десятки горожан разного возраста. Они зажгли четыре тысячи свечей, из которых была составлена композиция в виде ордена «Победа».

— Замысел удался, мы знали, что горожанам полюбилась эта акция, но всё равно были удивлены тем, сколько людей собралось здесь, — говорит член молодёжного правитель Ямала Анна Кукушкина . — Здорово, что многие пришли с детками. Это говорит о том, что горожане воспитывают своих детей в духе уважения к истории страны и подвигу предков.

Такое трогательное отношение к тем, кого коснулись страшные события сороковых, порадовало и самую почтенную участницу акции Анну Ионовну Шендру, которая пришла от имени общественной организации «Дети войны».

— Здесь сегодня такая атмосфера, что и не передать словами, просто захватывающе, — поделилась впечатлениями Анна Ионовна. — Одна из моих сестёр пошла на войну сестрой милосердия и незадолго до победы умерла от ран. Я каждый год ношу её портрет на параде и в «Бессмертном полку». А сегодня я увидела, что надымчане чтят каждого погибшего, каждого пострадавшего. И это тронуло меня до слёз.

— У меня ощущение единения с моими земляками, и мне кажется, это мероприятие выполняет ещё одну важную задачу — оно помогает людям сплотиться, — говорит Эльвира Ахметова. — Конечно, чаще всего людей объединяет горе, но сегодня нас сплотила память. И, думаю, каждый, кто сегодня зажёг и поставил лампадку, знает, какой ценой нам досталось наше настоящее, и безмерно благодарен.