Огненное жерло Сталинграда 

А ведь были ещё незабвенные поэты-фронтовики: Борис Слуцкий, Николай Майоров, Давид Самойлов. И самые пронзительные строки Семёна Гудзенко посвящены всем сражавшимся и за Волгу, и за Родину, и за Победу:
Когда на смерть идут, — поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв — и умирает друг. И, значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, За мной одним идет охота. Ракеты просит небосвод и вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Но те грозные дни 1942-1943 годов описал выживший в том аду заместитель командира саперного батальона Виктор Некрасов, и, конечно, военные корреспонденты: Василий Гроссман, Константин Симонов, Алексей Сурков, Борис Полевой. Репортажи и газетные заметки, фронтовые сводки позже становились частью рассказов, романов, пьес, сценариев к кинофильмам. Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля На выставке ты погружаешься в атмосферу боя, стойкости и храбрости каждого воина, каждого писателя или поэта, стремящегося запечатлеть то трагическое и мучительное время. Первые газетные публикации, книги, рукописи и документы, редкие военные фотографии, листовки, плакаты военного времени «Окон ТАСС», выдержки из дневников и писем русских и немецких солдат помогают понять и прочувствовать события тех дней. Фрагменты из фильмов «Солдаты» (по повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда»), «Возмездие» (по роману К. Симонова «Солдатами не рождаются»), «Двадцать дней без войны» (по сценарию Константина Симонова), «Жизнь и судьба» (по одноименному роману Василия Гроссмана) насыщают экспозицию превосходной игрой актёров, сумевших отобразить быт первой половины 40-х годов прошлого века на войне и в тылу, ведь многие из них тоже прошли горнило страшных дней — Юрий Никулин, Иван Лапиков, Николай Гринько. Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Никого не оставила равнодушным повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» — исток «лейтенантской прозы»: «В наш блиндаж попадает мина — стодвадцатимиллиметровая. Теоретически он должен выдержать — четыре наката из двадцатипятисантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя, перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей. Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их четыре человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо и глаза все время закрыты. Он, вероятно, тоже умрет. Убитых мы не закапываем. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение одной минуты я насчитал шесть разрывов. Бывают перерывы. Но не больше пяти — семи минут. В эти семь минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели. После трех немцы начинают атаки. Это длится до вечера. Перемежаясь. Атака, обстрел, атака, опять обстрел». Повесть также ценна и правдива, как фотографии писателя из его парижского архива, сделанные спустя 30 лет уже в Волгограде, на полях сражений, Мамаевом кургане, как и тот осколок снаряда в изголовье могилы писателя на русском кладбище французского городка Сент-Женевьев-де-Буа. В далёком 1947 году Виктор Некрасов подобрал этот осколок на Мамаевом кургане, так с ним и закончил свой жизненный путь. Долгим и трагическим был путь книг и фильмов, посвящённых Сталинградской битве. Сквозь бюрократические тернии и непонимание творения о великих сражениях шли к читателям и зрителям. Тяжко и долго, но всё же шла «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, конфискованная во время обыска у писателя (дивным провидением сохранились две машинописные копии романа с авторскими правками, одна из них представлена на выставке). Вышли в свет повесть «Дни и ночи» Константина Симонова и его же роман «Солдатами не рождаются», вышли многие и многие воспоминания, стихи и документальные фильмы о тех, кто защищал и описывал зловещие события той поры: «Остаюсь военным писателем…» (о К. М. Симонове, режиссер: Н. Полонская); «Вся жизнь в окопах» (о В. П. Некрасове, авторы: А. Шишов, Е. Якович); «Я понял, что я умер…» (о В. С. Гроссмане, автор: Е. Якович). Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Все эти фильмы можно увидеть в специальном кинозале экспозиции, проникнуться боем и страхом тех дней, храбростью и мужеством русских солдат, но вместе с тем их неиссякаемым юмором, струящимся с автошаржей Виктора Некрасова и знаменитой «Песни военных корреспондентов» Константина Симонова: Там, где мы бывали, Нам танков не давали — Но мы не терялись никогда. На пикапе драном И с одним наганом Первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, За нашу газету. А не доживем, мой дорогой, Кто-нибудь услышит, Снимет и напишет, Кто-нибудь помянет нас с тобой!