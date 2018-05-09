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Прикамский врач спас двух малышек из Кировской области — у новорождённых был порок сердца
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Прикамский врач спас двух малышек из Кировской области — у новорождённых был порок сердца 

59.ru 40 минут назад
Фото: 59.ru
Уникальные операции на сердце провёл главный врач Краевой больницы имени академика Вагнера — хирург Михаил Суханов. Специально для этого его в конце апреля пригласили в перинатальный центр Кирова. Операции требовались двум новорождённым девочкам с пороком сердца — малышки родились недоношенными, на сроке 27 недель.
Девочки не могли самостоятельно дышать и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Вес обеих не превышал килограмма — одна весила всего 700 граммов, вторая — 800. По словам хирурга, чтобы спасти их жизни, действовать нужно было быстро.
— Надрез пришлось делать под подмышкой, чтобы в будущем шрам был незаметен. Операции прошли успешно, — говорит кардиохирург. — Очень радостно, что уже через два дня обе малышки были сняты с аппарата искусственной вентиляции лёгких и смогли самостоятельно дышать.
Вес малышек не превышал килограмма
Оперировать в перинатальном центре Кирова Михаилу Суханову пришлось не впервые. До этого хирург провёл здесь сразу три сложные кардиохирургические операции в августе 2011 года. А самый маленький пациент, которому хирург делал операцию на сердце, весил всего 460 граммов.
— Кировские хирурги не делают таких операции детям с маленьким весом, а у Михаила Сергеевича опыт в этом большой. На счету хирурга около 4000 операций, из них больше 1000 операций на сердце были проведены детям, — рассказала пресс-секретарь краевой больницы имени академика Вагнера Екатерина Кравцова. — Сейчас, спустя неделю, малышки чувствуют себя хорошо, сняты с ИВЛ и самостоятельно дышат.
Для справки. Михаил Суханов — сын известного пермского кардиохирурга Сергея Суханова, скончавшегося в 2015 году. В ноябре прошлого года Михаил Суханов возглавил больницу в Березниках.
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