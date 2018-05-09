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В Приморье в селе Монакино открыли новую детскую площадку
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В Приморье в селе Монакино открыли новую детскую площадку 

Prim.News 1 час назад
В Монакино проживают более ста жителей, среди них 17 детей.
В торжественном открытии приняли участие представители администрации Уссурийского городского округа, Общественной палаты УГО и местные жители, сообщает пресс-служба Уссурийского городского округа.
Как рассказал начальник отдела по работе с Пуциловской территорией Андрей Пучков, необходимость создания детской площадки в селе назрела давно. «В Монакино проживают более ста жителей, среди них 17 детей. В период школьных каникул ребятни становится гораздо больше, и это значит, что качели и горки пустовать не будут», — отметил Андрей Викторович.
Изначально местные жители своими руками пытались благоустроить территорию для детей, затем они обратились в Общественную палату УГО с просьбой установить ограждение вокруг детской площадки. В решении этого вопроса селянам помогли члены коллегиального органа Дмитрий Устенко и Андрей Мамаев. В итоге благодаря гражданской инициативе и включению Общественной палаты у селян появился современный спортивный дворик, который обустроили в рамках муниципального социально значимого проекта «Спортивный дворик».
Самое активное и непосредственное участие приняли и местные жители — это Галина и Анна Кунгуровы. Они защищали проект и по итогам конкурса заняли первое место. На средства гранта, которые выделил муниципалитет, а это около 400 тысяч рублей, установили современный спортивный комплекс и тренажеры.
«Жителям села Монакино площадка была очень необходима, сейчас можно сказать это уже достопримечательность населенного пункта, — отметил президент федерации дзюдо, член Общественной палаты Дмитрий Устенко. — На территории нового спортивного комплекса сейчас много времени проводят не только дети, но и взрослое население. И я рад, что всем вместе нам удалось помочь селянам в решении этого вопроса».
«Все очень хорошо сделано — ребятам будет весело и интересно проводить свое свободное время, — дополнил Андрей Пучков. — Сейчас жители Монакино мечтают о небольшом доме культуры и медицинском пункте, как в селе Богатырка».
Проект «Спортивный дворик» реализовывался в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в УГО», участникам программы предоставлялась субсидия на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик».
В рамках программы в прошлом году новые детские спортивные площадки были установлены в Уссурийске на улице Раздольной, 26, 28, и в селе Глуховка.
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