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Песню «Катюша» ко Дню Победы спели более миллиона человек
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Песню «Катюша» ко Дню Победы спели более миллиона человек 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Песню «Катюша» в честь Дня Победы спели более 1 млн человек, которые присоединились к флешмобу «Споем вместе» телеканала «Россия» и социальной сети «Одноклассники».
Об этом сообщил начальник службы новых медиа телеканала «Россия» Антон Коробков-Землянский, передает ТАСС.
Он сообщил, что «акция продолжалась в течение месяца»; за это время было получено «огромное количество работ, присланных из всех регионов России и других стран».
Так, песню пели в Новороссийске, Москве, Костроме, Севастополе, Нью-Йорке, Париже и других городах.
Отмечается, что самые оригинальные ролики вошли в музыкальный клип, который выйдет в среду эфир канала.
Директор по продуктам «Видео» и OK Live «Одноклассников» Марина Краснова отметила, что «пользователи (…) в преддверии Дня Победы публикуют особенно много интересного личного контента».
Присоединиться к флешмобу смогут в среду участники акции «Бессмертный полк», которые пройдут по Тверской улице, где расположена оборудованная студия телеканала.
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