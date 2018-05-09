Песню «Катюша» ко Дню Победы в России и за рубежом спели более 1 млн человек

МОСКВА, 9 мая. / ТАСС /. Песню «Катюша» в честь Дня Победы спели более 1 млн человек, которые присоединились к флешмобу «Споем вместе» телеканала «Россия» и социальной сети «Одноклассники». Об этом ТАСС в среду рассказал начальник службы новых медиа телеканала «Россия» Антон Коробков-Землянский.

"Акция продолжалась в течение месяца, мы получили огромное количество работ, присланных из всех регионов России и других стран, — отметил собеседник агентства. — Участники записывали свои ролики дома и в офисах, музыкальных школах и казармах. Всего приняли участие более 1 млн человек".

Песню пели в Новороссийске, Москве, Костроме, Севастополе, Нью-Йорке, Париже и других городах. Коробков-Землянский сообщил, что самые оригинальные ролики вошли в музыкальный клип, который выйдет в среду эфир канала.

Директор по продуктам «Видео» и OK Live «Одноклассников» Марина Краснова отметила, что «пользователи … в преддверии Дня Победы публикуют особенно много интересного личного контента».