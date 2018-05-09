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Песню «Катюша» ко Дню Победы в России и за рубежом спели более 1 млн человек
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Песню «Катюша» ко Дню Победы в России и за рубежом спели более 1 млн человек 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Песню «Катюша» в честь Дня Победы спели более 1 млн человек, которые присоединились к флешмобу «Споем вместе» телеканала «Россия» и социальной сети «Одноклассники». Об этом ТАСС в среду рассказал начальник службы новых медиа телеканала «Россия» Антон Коробков-Землянский.
"Акция продолжалась в течение месяца, мы получили огромное количество работ, присланных из всех регионов России и других стран, — отметил собеседник агентства. — Участники записывали свои ролики дома и в офисах, музыкальных школах и казармах. Всего приняли участие более 1 млн человек".
Песню пели в Новороссийске, Москве, Костроме, Севастополе, Нью-Йорке, Париже и других городах. Коробков-Землянский сообщил, что самые оригинальные ролики вошли в музыкальный клип, который выйдет в среду эфир канала.
Директор по продуктам «Видео» и OK Live «Одноклассников» Марина Краснова отметила, что «пользователи … в преддверии Дня Победы публикуют особенно много интересного личного контента».
Присоединиться к флешмобу можно в среду во время шествия «Бессмертного полка» по Тверской улице, где расположена оборудованная студия телеканала. Все желающие, по словам представителя канала, смогут спеть «Катюшу» вместе с телеведущими Андреем Малаховым и Борисом Корчевниковым.
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