10 самых красивых и интересных мест в Австрии

Австрия — страна небольшая. Но в ней столько мест, в которые непременно нужно попасть, чтобы оказаться очарованным ею — и возвращаться снова и снова. Десять самых интересных и крутых мест — от старинного великолепного замка на вершине скалы до висящего над пропастью моста. Вам точно понравится.

Интересные факты об Австрии

Австрия — европейская страна с одним из самых высоких уровней жизни в мире. Столица — Вена — периодически становится лидером рейтинга городов, которые признаны самыми удобными для жизни современного человека.

Известные австрийцы

Зальцбургский фестиваль

Один из самых крупных, красивых и ярких фестивалей Европы и мира, посвященный опере и театральному искусству. Если ваш визит совпадет с датами проведения мероприятия, его обязательно нужно посетить: цель всего действа — увековечивание музыки бессмертного Моцарта. Поэтому можно услышать как самые известные, так и незнакомые широкой публике произведения великого композитора.

Самое известное блюдо Австрии

Разумеется, это венский шницель — хотя и другие блюда определенно заслуживают внимания. Это котлеты из телятины, которые сначала тонко отбиваются, опускаются в яичную смесь, посыпаются хлебными крошками и обжариваются на раскаленном масле. В самой Австрии шницель всегда подается без соуса. Осторожно: блюдо очень калорийно, что в сочетании со вкусом некоторых тамошних напитков из хмеля может привести к быстрому набору сантиметров и килограммов. Впрочем, вкус, конечно, божественный.

Выпечка Австрии

Всемирно известные австрийские торты появились в таком многообразии благодаря вековому ожесточенному соревнованию городов этой страны за право производства лучшего из десертов. Даже в крохотных деревушках хозяйки издревле старались перещеголять друг друга. В результате в каждом австрийском городе есть свой собственный «идеальный торт», самым известным из них признан the Viennese Sachertorte — Венский торт. Это изумительное произведение кулинарного искусства было изобретено в 1832 году поваром Францом Захером.

10 самых классных мест

Старый город в Вене

Как и во многих городах, Старый город полон магии. Во внутреннем центре столицы Австрии — Вены — сохранены архитектура, планировка и, конечно же, атмосфера прошлых столетий. Узенькие улочки, мощеные булыжниками, крохотные кофейни, маленькие уютные площади и величественные соборы. Практически каждый, кто находится в Вене впервые, направляется для начала именно сюда.

В Старом городе находятся главные достопримечательности столицы.

Собору Святого Стефана больше 800 лет, он поражает своими грандиозными размерами, величием и красотой.

Недалеко от него — дворец Хофбург, вековая резиденция Габсбургов, городская старинная ратуша с изумительными часами, художественно-исторический музей с собранием шедевров, знаменитая на весь мир Венская опера.

Шенбрунн

Австрийский аналог Версаля, летняя резиденция австрийских императоров по праву считается одним из самых интересных и роскошных дворцово-парковых комплексов Старого Света.

Дворец окружен парком с бесконечными лабиринтами из уникальных растений и усаженным неимоверным количеством цветов. Фонтаны и скульптуры созданы в античном стиле.

Там же находится старейший в мире зоопарк. Жирафы, забавные панды и коалы, огромные неторопливые черепахи, высокомерно глядящие императорские пингвины наверняка приведут в полный восторг и детей, и взрослых.

Каждый час в Шенбрунне проходит уникальное «штрудель-шоу», во время которого детально рассказывают и показывают, как готовить знаменитый австрийский десерт из тончайшего теста.

Зальцбург и крепость Хоэнзальцбург

В этом городе до сих пор сохранился дом, в котором родился гениальный Моцарт. Очень любопытны самый старый ресторан Европы и великолепно сохранившаяся старинная крепость, которой без малого тысяча лет.

Зальцбург часто называют «северным Римом» за его изысканную, утонченную красоту, изумительную архитектуру, множество скульптур и атмосферу вечного праздника.

Крепость Хоэнзальцбург

Основана в 1077 году. Она открыта для посещений круглогодично. В ней стоит посмотреть средневековые княжеские палаты, крепостной музей и поражающий своей роскошью «золотой зал». Со смотровой площадки открывается вид на грозные заснеженные Альпы, от которого захватывает дух.

Добраться до достопримечательности можно на поезде с вокзала Westbahnhof в Вене.

Дворец Хельбрунн в Зальцбурге

Это летняя резиденция Зальцбургского архиепископа. Место интересно уникальными потешными фонтанами — аналога больше нет во всем мире. В тенистом парке — любопытная коллекция скульптур, изображающих единорогов и других мифических существ.

Там же находятся два поразительных театра. Первый представляет собой самую старую в Европе сцену, вырубленную прямо в скале, — это каменный театр под открытым небом. Второй — это театр движущихся механических игрушек, их приводит в действие поток воды. Созданный три века назад, он до сих пор находится в отменном состоянии. Добираться с вокзала Зальцбурга — на автобусе № 25, ехать нужно до конечной станции.

Замок Хохостервиц

Один из самых прекрасных замков в стране, находится на юге Австрии. Это крепость на угрюмой скале, построенная богатым герцогом для защиты от многочисленных набегов неприятеля в IX веке.

Мощное сооружение представляет собой четыре кольца массивных каменных стен с башнями: за всю историю существования крепости никому не удалось преодолеть эти преграды. Добраться до крепости можно на поезде, идущем из Клагенфурта до станции Launsdorf-Hochosterwitz, оттуда предстоит пешая прогулка длиной в 2,5 км по живописной дороге.

Это второй после столицы по размерам и значимости город в стране. Интересен он тем, что бережно сохраненная средневековая архитектура органично сочетается с ультрасовременными зданиями в разнообразной стилистике.

В Граце множество примечательных памятников истории: грандиозный собор поздней готики, мавзолей, в котором хранится прах императора Фердинанда II, огромная коллекция исторического оружия разных эпох в музее-арсенале.

Добираться с вокзала в Вене; дорога представляет собой не меньший интерес. Поезд едет через бесконечные тоннели и арки горной дороги Земмеринг. Это старейшая в мире железнодорожная ветка середины XIX века.

Гальштат

Небольшой альпийский городок на северо-западе страны прославился на весь мир своими потрясающими пейзажами и мистически выглядящей часовней с черепами. Можно просто побродить по городу среди улочек и домов XV–XVI веков или поплавать на лодке по близлежащему озеру, наслаждаясь видами окрестностей и звонкой тишиной. На велосипеде можно доехать до старейшей в мире соляной шахты, которой больше 3000 лет.

Добираться на поезде из Вены.

Бад-Ишль

Это горный курорт в Верхней Австрии. Там находится вилла последнего императора Австро-Венгрии, Франца-Иосифа.

Сегодня это великолепная сеть горнолыжных трасс и термальные источники. В Бад-Ишле можно чудесно отдохнуть среди гор — тамошняя гастрономическая традиция заслуживает отдельного упоминания, о сыре, шпике и ветчине местного производства ходят настоящие легенды. Курорт открыт круглый год.

Добираться с вокзала Westbahnhof в Вене до станции Bad Ischl.

Водопад Криммль

Один из самых больших европейских водопадов находится в национальном парке «Высокий Тауэрн». Это каскадный водопад из трех ступеней. Вдоль него проложены пешеходные дорожки, по которым можно прогуляться через лес с вековыми соснами-исполинами и раскидистыми папоротниками до смотровых площадок. Доступ к водопаду открыт с апреля по октябрь.

Добираться от дворца Мирабель в городе Зальцбурге, автобус № 260.

Мост над пропастью

Бад-Гастайн — великолепная возможность получить порцию адреналина. Висящий мост находится в Альпах на высоте 2300 метров. Он подвижен и покачивается от порывов ветра — вместе со смельчаками, находящимися на нем, разумеется. Под ногами — пропасть, вокруг — бесконечное эхо дыхания, отраженное от склонов неприступных гор. Такая прогулка в облаках запомнится надолго.

Добираться из Зальцбурга до станции Bad Gastein Bahnhof, затем — на фуникулере до вершины горы.