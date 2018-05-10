«Единая Россия» проверит качество услуг в салонах красоты 

В рамках партпроекта «Единой России» «Народный контроль» мониторинг медицинских центров и салонов красоты пройдет в 85 субъектах федерации. Как сообщила координатор проекта Анна Кувычко, результаты проверки будут переданы в Росздравнадзор в конце июня.
«Нами подготовлены алгоритмы проведения мониторингов салонов красоты и медицинских центров, которые в ближайшее время будут направлены в регионы для реализации на местах. Алгоритм мероприятий общественного контроля за качеством оказываемых услуг подразумевает, в первую очередь, контроль со стороны общественности за наличием всех необходимых документов у предпринимателя», — отмечает Кувычко.
По ее словам, особую ценность мониторинга составляет возможность вывести «из тени» недобросовестные салоны. «Осуществляя свою деятельность без регистрации в качестве юридического лица и без медицинской лицензии, предприниматель избегает плановых и внеплановых проверок контролирующих органов. И, соответственно, беспрепятственно может оказывать потенциально опасные услуги. Наша задача — выявить подобные прецеденты и привлечь к ним внимание общественности и контролирующих структур», — пояснила Анна Кувычко.
Координатор партпроекта также отметила, что вопросы квалификации медицинских специалистов, соблюдения санитарно-гигиенических условий для оказания косметологических услуг и качества сервиса требуют пристального внимания. И все они уже стоят на контроле у активистов ОНФ. Например, выявлено более 250 косметологических салонов, работающих с нарушениями санитарно-гигиенических требований. Из последних 40 проверенных только два имеют медицинскую лицензию на оказание косметологических услуг. «Все это свидетельствует о недобросовестном подходе предпринимателей к оказанию услуг по медицинской деятельности населению, а также влечет за собой серьезный вред здоровью и жизни наших граждан», — считает Кувычко.
Напомним, в конце апреля в нескольких регионах пациенты погибли в результате оказания некачественных услуг в частных медицинских центрах. В связи с этим Росздравнадзор обратился к жителям страны с просьбой внимательнее относиться к качеству медицинских и косметологических услуг.
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