«Единая Россия» проверит качество услуг в салонах красоты

«Нами подготовлены алгоритмы проведения мониторингов салонов красоты и медицинских центров, которые в ближайшее время будут направлены в регионы для реализации на местах. Алгоритм мероприятий общественного контроля за качеством оказываемых услуг подразумевает, в первую очередь, контроль со стороны общественности за наличием всех необходимых документов у предпринимателя», — отмечает Кувычко.

По ее словам, особую ценность мониторинга составляет возможность вывести «из тени» недобросовестные салоны. «Осуществляя свою деятельность без регистрации в качестве юридического лица и без медицинской лицензии, предприниматель избегает плановых и внеплановых проверок контролирующих органов. И, соответственно, беспрепятственно может оказывать потенциально опасные услуги. Наша задача — выявить подобные прецеденты и привлечь к ним внимание общественности и контролирующих структур», — пояснила Анна Кувычко.

Координатор партпроекта также отметила, что вопросы квалификации медицинских специалистов, соблюдения санитарно-гигиенических условий для оказания косметологических услуг и качества сервиса требуют пристального внимания. И все они уже стоят на контроле у активистов ОНФ. Например, выявлено более 250 косметологических салонов, работающих с нарушениями санитарно-гигиенических требований. Из последних 40 проверенных только два имеют медицинскую лицензию на оказание косметологических услуг. «Все это свидетельствует о недобросовестном подходе предпринимателей к оказанию услуг по медицинской деятельности населению, а также влечет за собой серьезный вред здоровью и жизни наших граждан», — считает Кувычко.

Напомним, в конце апреля в нескольких регионах пациенты погибли в результате оказания некачественных услуг в частных медицинских центрах. В связи с этим Росздравнадзор обратился к жителям страны с просьбой внимательнее относиться к качеству медицинских и косметологических услуг.

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