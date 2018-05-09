Сегодня имеем право

День Победы, день радости и памяти, скорби и выводов, которые должны делать не только историки, но и мы все. Ибо история повторяется не только для историков, но и для всех.

День Победы — это не время суток, когда все должны горестно молчать, как подсказывает нам немногочисленный, но шумливый лагерь тех, чьи деды прислуживали гауляйтерам (их потомки тоже готовы служить присланному извне гауляйтеру).

Когда вы одерживаете даже самые маленькие победы в жизни, вы ведь радуетесь, эмоционируете, а не скорбите, вспоминая, как труден был этот путь?

Так почему мы должны слушать советы других, как вести себя 9 мая, а не делать так, как делали победители?

9 мая — праздник. Да, справедливо, со слезами на глазах.

Меня не раздражают люди на улицах страны с пилотками, гимнастерками, ленточками, флажками. Не раздражают наклейки на машинах «На Берлин».

В этот день даже Кобзон и Газманов не раздражают. Всё равно — это тоже часть Победы. Это память и пусть даже в аляповатых видах — это тоже память!

У всего самого лучшего и всего самого худшего в жизни есть огромное количество имитаторов. От того, что люди надели ленту на лацканы или даже прикрепили ее к ошейнику собачки, значимость Великой Победы в великой мировой войне не изменится.

У каждого — каждого — уважающего себя народа есть свои неприкосновенные символы, помня о которых они сохраняют идентичность. Национальную идентичность.

У кого-то это Октоберфест, когда немцы определенного региона выходят в своих баварских нарядах. У кого-то день Ататюрка.

Есть свои национальные праздники у бельгийцев, дачтчан, финнов. У поляков — праздник принятия католичества и основания Польши. У французов — День взятия Бастилии с помпезным и торжественным парадом. У евреев — День памяти, переходящий в национальный праздник, когда вся военная техника, все корабли, вся авиация, проходят почетным строем по всей стране. Англичане в День рождения королевы также выходят на улицы страны с флажками, цветами и славят старенькую бабушку, натворившую сотни не самых лучших дел в мире, выпивая тонны литров пива.

День Победы — это праздник нашей идентичности. Причем, не обязательно советской. Советский союз, как форма строя прекратил свое существование. А тысячелетняя страна продолжает свое существование, трансформируясь, но сохраняя свою идентичность, вопреки, казалось бы всему.

Пока мы празднуем День Победы, победы Империи, русского духа и духа пассионарных народов страны, победу нашей земли, истории, предков, строивших эту страну все последние 1100 лет, мы существуем как независимая и сильная страна, которой не нужно объединяться в блоки. У которой есть свой путь и свое самостоятельное развитие.

Именно поэтому каждый любящий свою страну человек каждое 9 мая почитает за священный праздник. Праздник нашей силы, мужества и национальной гордости.

Именно поэтому 9 мая приводит в ступор и нечеловеческую ярость тех, чьи предки открывали ворота Псковского Крома полякам и германским орденам, встречали с ключами Наполеона и готовы были поднести ковригу немцам в 1942 в Москве. Тех, кто считает национальное событие «победобесием». Кто каждое 9 мая сидит в схроне и воет на луну.

Но историю творят победители. Девочки смотрят на мальчика победителя и победителю, сильному, в половозрелый период приносят счастливых и здоровых детей. За человека с духом победителя идут спортсмены и предприниматели. Победители строят страну, а не пораженцы.

Именно поэтому Европе нечего сказать 9 мая, и они нехотя напяливают на себя маковые розетки.

А у нас праздник. Мы радуемся. Вспоминаем. Плачем. Выпиваем. Поём и танцуем. Идем на Марш Памяти, Бессмертный полк — самое светлое, что придумано людьми и поддержано властью за последние годы.

Ездим на «мерседесе» с дурацкой наклейкой «На Берлин»… Это наше. Имеем право. Гордимся!