Главный дирижер ВС России Маякин поздравил ветеранов с Днем Победы 

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Все меньше остается ветеранов, кого мы можем лично благодарить за совершенный подвиг и хочется, чтобы настоящее и будущее поколения чтили и уважали этот важный день, сказал пресс-службе Фестиваля «Спасская башня» начальник Военно-оркестровой службы — главный дирижер ВС РФ, член художественного совета Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» полковник Тимофей Маякин.
"Сегодня для нашей страны исключительный день — мы празднуем 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Все меньше остается ветеранов, кого мы можем лично благодарить за совершенный подвиг и хочется, чтобы настоящее и будущее поколения чтили и уважали этот важный день, помнили и ценили мир, который достался нашей стране такой дорогой ценой", — подчеркнул в поздравлении к ветеранам Маякин.
Главный дирижёр ВС РФ отметил роль музыки, «которая в тяжёлые годы войны поднимала дух солдат и офицеров, которая продолжает хранить в наших сердцах память о тех, кого уже нет с нами, кто отдал свои жизни ради освобождения нашей Родины от фашистских захватчиков».
Не секрет, что одними из главных действующих лиц военного парада являются военные оркестры. Несколько десятков военно-оркестровых коллективов стали участниками сегодняшнего Парада Победы на Красной площади.
По традиции Парад открыли барабанщики Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.
Участниками праздничной церемонии стали Центральный военный оркестр МО РФ— начальник оркестра заслуженный артист РФ, полковник Сергей Дурыгин, Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова Военно-морского флота РФ— начальник и художественный руководитель оркестра заслуженный артист России, капитан 1-го ранга Алексей Карабанов и другие оркестры.