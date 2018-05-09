Главный дирижер ВС России Маякин поздравил ветеранов с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости . Все меньше остается ветеранов, кого мы можем лично благодарить за совершенный подвиг и хочется, чтобы настоящее и будущее поколения чтили и уважали этот важный день, сказал пресс-службе Фестиваля «Спасская башня» начальник Военно-оркестровой службы — главный дирижер ВС РФ, член художественного совета Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» полковник Тимофей Маякин

"Сегодня для нашей страны исключительный день — мы празднуем 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Все меньше остается ветеранов, кого мы можем лично благодарить за совершенный подвиг и хочется, чтобы настоящее и будущее поколения чтили и уважали этот важный день, помнили и ценили мир, который достался нашей стране такой дорогой ценой", — подчеркнул в поздравлении к ветеранам Маякин.

Главный дирижёр ВС РФ отметил роль музыки, «которая в тяжёлые годы войны поднимала дух солдат и офицеров, которая продолжает хранить в наших сердцах память о тех, кого уже нет с нами, кто отдал свои жизни ради освобождения нашей Родины от фашистских захватчиков».

Не секрет, что одними из главных действующих лиц военного парада являются военные оркестры. Несколько десятков военно-оркестровых коллективов стали участниками сегодняшнего Парада Победы на Красной площади.