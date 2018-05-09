К Мемориалу Славы барнаульцы несли цветы весь день

Каждый год с раннего утра к мемориалу Славы, расположенному на площади Победы в Барнауле, идут горожане, чтобы не только отдать дань памяти павшим воинам, но и занять поудобнее места. Живых свидетелей тех далёких военных лет становится всё меньше, а именно они первыми возлагают цветы. Родители, бабушки, дедушки ведут своих детей и внуков к священному месту, чтобы они смогли историю страны и историю своей семьи связать воедино.

Увидеть ветеранов с заслуженными боевыми наградами на груди, возложить цветы, как дань подвигу советским солдатам-победителям, прочесть фамилию деда или прадеда на мемориальной площади. И ведь взрослым есть, что рассказать своим детям и внукам.

О том, что именно отсюда, где стоит скульптурная группа «Прощание», которая является центром барнаульского мемориального комплекса, провожали алтайских воинов на фронт. Здесь же встречали вернувшихся. О том, что нанесено на бетонный редут более 14 тысяч фамилий. И просьбы о внесении солдат Второй мировой в памятный список до сих пор продолжаются. О том, что галерея с названиями 13 городов-героев, действительно хранит священную землю этих городов, за которые сражались жители Алтая и где многие сложили свои головы. О том, что открыт мемориал был ровно 47 лет назад, в День Победы — 9 мая 1971 года.

Каждый год тысячи барнаульцев приходят к мемориалу Славы возложить цветы, не стала исключением и 73-я годовщина окончания Великой Отечественной войны. Фронтовики, труженики тыла, дети войны первыми возложили цветы к обелиску. Затем губернатор, глава города, представители правительства региона, депутаты краевого Заксобрания и Барнаульской городской Думы . Представители политпартий, молодежных и общественных организаций. А потом и все горожане, для которых возложение цветов и венков — важное событие с день празднования Великой Победы.

Официальная церемония возложения была утром, но в течение всего дня люди идут к Мемориалу с цветами в руках и слезами на глазах — память не живёт по расписанию…

Цифры

В Барнауле проживает 623 участника Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий, из них: 353 участника ВОв; 141 бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей; 126 награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». Кроме того, в краевом центре живёт 4751 труженик тыла, награжденный медалью «За доблестный труд в годы ВОв».