Моросящий на площади Сахарова дождь не стал помехой для гуляний

Несмотря на моросящий дождь на площади Сахарова в Барнауле, где традиционно проходят главные народные гуляния в праздники, было людно. Помимо того, что здесь было чем заняться и взрослым и детям, многие ждали действа, которое вот-вот развернётся на главной сцене города.

На площади было немало интересного: от сладкой ваты до солдатской каши, от выставки ретро-автомобилей до фотозон с военной тематикой, от шаров, магнитов, пилоток до сувениров и шапок ручной работы. А ещё масштабный шахматный турнир между детьми и ветеранами, катания малышей на мини-машинках и настоящих пони. Кто-то сам пел песни, кто-то подпевал профессионалам, кто-то, смеясь, жевал горячую кукурузу, а кто-то просто прогуливался, крепко прижимая к груди портрет деда в мелких каплях дождя.

Тем временем театрализованное представление «В душе и памяти — с Победой!» началось. С первых минут, когда группа барабанщиц «Ритмы времени» и курсанты МВД со Знаменем Победы начали действо, движение на площади заметно приостановилось. Всё внимание привлекла сцена. — Мишенька, стой рядом, у меня ком в горле, мне твоё крепкое плечо нужно, — сказала милая старушка лет семидесяти в бордовой кокетливой шляпке своему спутнику — мальчишке ростом выше бабушки на две головы, в джинсах и модной ветровке; ему лет 15, не больше. Оба с георгиевскими ленточками на груди, оба с солдатскими портретами, бережно укутанными в плёнку, чтобы не промокли и не испортились фотографии родных…

Малышам на шее у папы было виднее всего происходящее на сцене. Но и тем, кому не особенно было видно, эмоций хватало. Музыка и песни военных лет и о войне действительно пробирали до мурашек — слёз горечи и гордости за наших Победителей было не мало. Но были и слёзы радости, ведь всё происходящее на сцене было в исполнении внуков, правнуков и даже праправнуков поколения Победителей. Ради их будущего и сражались герои Великой Отечественной.