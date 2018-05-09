Моросящий на площади Сахарова дождь не стал помехой для гуляний 

Несмотря на моросящий дождь на площади Сахарова в Барнауле, где традиционно проходят главные народные гуляния в праздники, было людно. Помимо того, что здесь было чем заняться и взрослым и детям, многие ждали действа, которое вот-вот развернётся на главной сцене города.
На площади было немало интересного: от сладкой ваты до солдатской каши, от выставки ретро-автомобилей до фотозон с военной тематикой, от шаров, магнитов, пилоток до сувениров и шапок ручной работы. А ещё масштабный шахматный турнир между детьми и ветеранами, катания малышей на мини-машинках и настоящих пони. Кто-то сам пел песни, кто-то подпевал профессионалам, кто-то, смеясь, жевал горячую кукурузу, а кто-то просто прогуливался, крепко прижимая к груди портрет деда в мелких каплях дождя.
Тем временем театрализованное представление «В душе и памяти — с Победой!» началось. С первых минут, когда группа барабанщиц «Ритмы времени» и курсанты МВД со Знаменем Победы начали действо, движение на площади заметно приостановилось. Всё внимание привлекла сцена. — Мишенька, стой рядом, у меня ком в горле, мне твоё крепкое плечо нужно, — сказала милая старушка лет семидесяти в бордовой кокетливой шляпке своему спутнику — мальчишке ростом выше бабушки на две головы, в джинсах и модной ветровке; ему лет 15, не больше. Оба с георгиевскими ленточками на груди, оба с солдатскими портретами, бережно укутанными в плёнку, чтобы не промокли и не испортились фотографии родных…
Малышам на шее у папы было виднее всего происходящее на сцене. Но и тем, кому не особенно было видно, эмоций хватало. Музыка и песни военных лет и о войне действительно пробирали до мурашек — слёз горечи и гордости за наших Победителей было не мало. Но были и слёзы радости, ведь всё происходящее на сцене было в исполнении внуков, правнуков и даже праправнуков поколения Победителей. Ради их будущего и сражались герои Великой Отечественной.
Добавим, что на праздничной сцене выступали лучшие коллективы Барнаула: студия «Прелюдия», дуэт Веры Сапутиной и Игоря Бекетова, народный коллектив танца «Сибирь» (АГИК), ансамбль «Сударушка» (АлтГТУ), квартет УМВД, ансамбль Розы Фибер, студия «Гамаюн», танцевальный ансамбль «Соул», вокальная группа «Имидж», ансамбль «Калинка», хореографический коллектив «Иван да Марья», ансамбль «Сюрприз», группа современной хореографии ансамбля «Вереск», вокальная группа «Фа-соль».