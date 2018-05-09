Фронтовики и «дети войны» стали зрителями парада Победы на площади Революции

На площади было подготовлено 400 мест для почетных гостей: участников боевых действий, тружеников тыла и «детей войны».

Встречали ветеранов и помогали пройти на свои места волонтеры, представители городского корпуса «Волонтеры Победы». Они следили за тем, чтоб почетным зрителям было удобно и комфортно, отвечали на все интересующие их вопросы.

Среди вологжан много тех, кто прошел сквозь все испытания войны. Капитолина Большакова в 17 лет ушла на фронт добровольцем. Ее мама до последнего не верила, что дочь отправят на войну: «Девчонку на фронт — такого не бывает!» Однако уже очень скоро Капитолина осваивала морзянку в особом запасном разведбатальоне в Сормово.

«Самое главное — не забывайте о нашей войне. Помните: хуже и страшнее нет ничего на свете. Посмотрите, ни одной семьи в нашей стране не осталось без утрат. Вот у меня брат Владимир Кириллович Смирнов , старший лейтенант, 1922 года рождения. Призвали его в армию до войны, и больше уже мы его не видели никогда. Погиб за высоту Карбусель под Ленинградом. Берегите себя и своих родных!», — пожелала всем собравшимся ветеран войны Капитолина Большакова.

А после парада волонтеры помогли ветеранам добраться до Кировского сквера, где развернулся традиционный солдатский привал.