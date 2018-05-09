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Фронтовики и «дети войны» стали зрителями парада Победы на площади Революции
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Фронтовики и «дети войны» стали зрителями парада Победы на площади Революции 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
На площади было подготовлено 400 мест для почетных гостей: участников боевых действий, тружеников тыла и «детей войны».
Встречали ветеранов и помогали пройти на свои места волонтеры, представители городского корпуса «Волонтеры Победы». Они следили за тем, чтоб почетным зрителям было удобно и комфортно, отвечали на все интересующие их вопросы.
Среди вологжан много тех, кто прошел сквозь все испытания войны. Капитолина Большакова в 17 лет ушла на фронт добровольцем. Ее мама до последнего не верила, что дочь отправят на войну: «Девчонку на фронт — такого не бывает!» Однако уже очень скоро Капитолина осваивала морзянку в особом запасном разведбатальоне в Сормово.
«Самое главное — не забывайте о нашей войне. Помните: хуже и страшнее нет ничего на свете. Посмотрите, ни одной семьи в нашей стране не осталось без утрат. Вот у меня брат Владимир Кириллович Смирнов, старший лейтенант, 1922 года рождения. Призвали его в армию до войны, и больше уже мы его не видели никогда. Погиб за высоту Карбусель под Ленинградом. Берегите себя и своих родных!», — пожелала всем собравшимся ветеран войны Капитолина Большакова.
А после парада волонтеры помогли ветеранам добраться до Кировского сквера, где развернулся традиционный солдатский привал.
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