Ещё
Следователи организовали детям экскурсию в Сталинград
Далее:
Читайте также:
Ещё

Следователи организовали детям экскурсию в Сталинград 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В Салехарде воспитанников социально-реабилитационного центра «Доверие» и кадетов пригласили в региональном следственном управлении СКР. В канун годовщины Победы собравшиеся вспоминали о юбилее, который страна отмечала в феврале — 75-летии разгрома нацистских войск в Сталинградской битве.
Кроме руководителя и офицеров управления во встрече участвовали и представители общественного совета при СУ СКР и уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын. Историю Сталинградской битвы слушателям раскрыла старший научный сотрудник МВК имени Шемановского Нелли Гаглоева — выступление она подкрепила документальной видеохроникой времен Великой Отечественной, кадрами из известных фильмов, таких как «Горячий снег», «Они сражались за Родину», фотографиями и воспоминаниями реальных участников битвы, продолжавшейся двести дней и переломивших ход войны.
Красный Север: последние новости
В Губкинском началась массовая вакцинация против кори. Выявлены новые заболевшие На День Победы в окружную столицу съехались школьники из всех уголков Ямала Надымчане зажгли орден «Победа»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Любови Толкалиной начался страстный роман5
Худшие эротические сцены в кино
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение47
Как снимался фильм «В бой идут одни „старики“»11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу42
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение