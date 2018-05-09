Следователи организовали детям экскурсию в Сталинград

В Салехарде воспитанников социально-реабилитационного центра «Доверие» и кадетов пригласили в региональном следственном управлении СКР . В канун годовщины Победы собравшиеся вспоминали о юбилее, который страна отмечала в феврале — 75-летии разгрома нацистских войск в Сталинградской битве.

Кроме руководителя и офицеров управления во встрече участвовали и представители общественного совета при СУ СКР и уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын. Историю Сталинградской битвы слушателям раскрыла старший научный сотрудник МВК имени Шемановского Нелли Гаглоева — выступление она подкрепила документальной видеохроникой времен Великой Отечественной, кадрами из известных фильмов, таких как «Горячий снег», «Они сражались за Родину», фотографиями и воспоминаниями реальных участников битвы, продолжавшейся двести дней и переломивших ход войны.